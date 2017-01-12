Эксперт: призывы в США начать гонку вооружений в космосе крайне опасны



Американский спутник UARS. Источник: space.skyrocket.de Американский спутник UARS. Источник: space.skyrocket.de

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Призывы кандидата на пост министра обороны США Джеймса Мэттиса начать гонку вооружений в космосе крайне опасны, однако следует дождаться реальных шагов нового главы Пентагона, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Мэттис заявил, что США должны инвестировать в наступательные возможности в космосе. Кроме того, он считает, что возможности для сотрудничества с Россией сокращаются.

"Первое заявление означает прямой призыв начать гонку вооружений в космосе, что чревато полной дестабилизацией отношений в стратегической сфере между Россией и США. Это крайне опасно", - сказал Коротченко.

По его словам, для России принципиально важно сотрудничать с США в вопросах борьбы с международным терроризмом в Сирии, продолжать диалог в стратегической сфере по деятельности НАТО и выйти на режим практических консультаций по развертыванию американской противоракетной обороны в Европе.

"О практических делах будем судить после утверждения Джеймса Мэттиса на пост министра обороны США. В любом случае не будем забывать, что глава Пентагона выполняет директивы президента", - заключил собеседник агентства.