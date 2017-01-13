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Коммунальщики обратились в прокуратуру из-за обесточивания объектов Минобороны в ДФО

16.01.2017 ИТАР-ТАСС 33 0
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Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Как сообщалось ранее, энергетики хотят за долги ограничить энергоснабжение 92 объектов военного ведомства в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства (ГУ ЖКХ) намерено через ФАС, прокуратуру и суд защитить объекты Минобороны РФ на Дальнем Востоке от отключения энергоснабжения. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы ГУ ЖКХ.

АО "ГУ ЖКХ" является единственным исполнителем госконтрактов на поставку и передачу теплоэнергии, а также услуг водоснабжения и водоотведения для объектов Минобороны.

"Мы уже неоднократно обращали внимание на недобросовестное поведение Дальневосточной энергетической компании(ДЭК) в плане раздувания шумихи вокруг рабочих моментов по погашению задолженности. На этот раз мы намерены пресечь подобные угрозы об отключении военных объектов, тем более в отопительный период, и уже направили обращения в прокуратуру и ФАС с просьбой разобраться в действиях ПАО "ДЭК", - приводит пресс-служба слова гендиректора ГУ ЖКХ Дмитрия Волокитина.

Как отмечают в коммунальной компании, за период действия договоров по ноябрь 2016 года ПАО "ДЭК" оказало услуги на сумму 779,8 млн рублей, и АО "ГУ ЖКХ" уже заплатило 696,9 млн рублей, что составляет почти 90%.

"Оставшаяся задолженность в размере 82,8 млн рублей будет погашаться в январе по факту поступления денежных средств за оказанные услуги от Минобороны России, а также при погашении дебиторской задолженности прочими потребителями", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что энергетики намерены за долги ограничить энергоснабжение 92 объектов Минобороны в различных регионах Дальневосточного федерального округа. В пресс-службе ПАО "ДЭК" заявляли, что долг за период с ноября 2016 года по январь 2017 года превысил 178 млн рублей. Первые ограничения уже введены в Амурской области на 15 объектах, 23 января планируется отключить объекты в Приморье, 25 января - 42 объекта Минобороны в Хабаровском крае.

В 2016 году энергетики не раз заявляли о начале отключений за долги объектов Минобороны на Дальнем Востоке. Однако введение санкций каждый раз откладывалось после получения гарантий по оплате долга.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФАС

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