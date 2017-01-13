Девять спутников пополнят систему предупреждения о ракетном нападении к 2022 году
|
|
Космодром Плесецк. Войска воздушно-космической обороны
Источник: МО РФ
С выведением на орбиту всех аппаратов космический эшелон СПРН вырастет до 10 спутников и будет способен засекать пуски баллистических ракет из любого региона мира
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия планирует запустить девять космических аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В соответствии с программой развития Единой космической системы (ЕКС), планируется с 2017 до конца 2021 годов вывести на орбиту девять космических аппаратов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в этом году должен быть запущен один спутник СПРН, однако возможен запуск двух аппаратов. "Начиная с 2018 года будет запускаться ежегодно по два космических аппарата. Пуски будут проводиться с помощью ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Плесецк", - добавил источник.
С выведением на орбиту всех аппаратов космический эшелон СПРН вырастет до 10 спутников и будет способен засекать пуски баллистических ракет из любого региона мира сразу после их старта, отметил собеседник агентства.
Первый спутник новой Единой космической системы "Тундра" был выведен на орбиту в конце 2015 года. На итоговой коллегии в конце 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2017 году планируется запустить один аппарат ЕКС.
Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении должна прийти на смену космическому эшелону, основу которого составляли спутники системы "Око-1". Последний такой аппарат, согласно открытым данным, вышел из строя в 2014 году. В состав ЕКС войдут космические аппараты нового поколения, а также модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой, прием и обработку специальной информации в автоматическом режиме.
13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.01.2017 Владимир Гутенев отметил укрепление связей между представителями Минобороны и Комиссией Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК
13.01.2017 Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
13.01.2017 Командующий армией Ливии посетил авианосец "Адмирал Кузнецов"
13.01.2017 В Пентагоне насчитали 154 боевых вылета с "Адмирала Кузнецова"
13.01.2017 Шойгу отметил сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных сил
13.01.2017 РВСН усилят оснащенность современным вооружением до 72% к 2021 году
13.01.2017 Шойгу рассказал о перспективах развития вооруженных сил России
13.01.2017 Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Шойгу