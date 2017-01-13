Девять спутников пополнят систему предупреждения о ракетном нападении к 2022 году



Космодром Плесецк. Войска воздушно-космической обороны

Источник: МО РФ Космодром Плесецк. Войска воздушно-космической обороныИсточник: МО РФ

С выведением на орбиту всех аппаратов космический эшелон СПРН вырастет до 10 спутников и будет способен засекать пуски баллистических ракет из любого региона мира

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия планирует запустить девять космических аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В соответствии с программой развития Единой космической системы (ЕКС), планируется с 2017 до конца 2021 годов вывести на орбиту девять космических аппаратов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этом году должен быть запущен один спутник СПРН, однако возможен запуск двух аппаратов. "Начиная с 2018 года будет запускаться ежегодно по два космических аппарата. Пуски будут проводиться с помощью ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Плесецк", - добавил источник.

С выведением на орбиту всех аппаратов космический эшелон СПРН вырастет до 10 спутников и будет способен засекать пуски баллистических ракет из любого региона мира сразу после их старта, отметил собеседник агентства.

Первый спутник новой Единой космической системы "Тундра" был выведен на орбиту в конце 2015 года. На итоговой коллегии в конце 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2017 году планируется запустить один аппарат ЕКС.

Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении должна прийти на смену космическому эшелону, основу которого составляли спутники системы "Око-1". Последний такой аппарат, согласно открытым данным, вышел из строя в 2014 году. В состав ЕКС войдут космические аппараты нового поколения, а также модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой, прием и обработку специальной информации в автоматическом режиме.