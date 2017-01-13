Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Девять спутников пополнят систему предупреждения о ракетном нападении к 2022 году

16.01.2017 ИТАР-ТАСС 38 0
0
Понравилась новость?
 0
Космодром Плесецк
Космодром Плесецк. Войска воздушно-космической обороны
Источник: МО РФ

С выведением на орбиту всех аппаратов космический эшелон СПРН вырастет до 10 спутников и будет способен засекать пуски баллистических ракет из любого региона мира

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия планирует запустить девять космических аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В соответствии с программой развития Единой космической системы (ЕКС), планируется с 2017 до конца 2021 годов вывести на орбиту девять космических аппаратов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этом году должен быть запущен один спутник СПРН, однако возможен запуск двух аппаратов. "Начиная с 2018 года будет запускаться ежегодно по два космических аппарата. Пуски будут проводиться с помощью ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Плесецк", - добавил источник.

С выведением на орбиту всех аппаратов космический эшелон СПРН вырастет до 10 спутников и будет способен засекать пуски баллистических ракет из любого региона мира сразу после их старта, отметил собеседник агентства.

Первый спутник новой Единой космической системы "Тундра" был выведен на орбиту в конце 2015 года. На итоговой коллегии в конце 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2017 году планируется запустить один аппарат ЕКС.

Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении должна прийти на смену космическому эшелону, основу которого составляли спутники системы "Око-1". Последний такой аппарат, согласно открытым данным, вышел из строя в 2014 году. В состав ЕКС войдут космические аппараты нового поколения, а также модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой, прием и обработку специальной информации в автоматическом режиме.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 16.01 00:21
  • 11
Новая государственная программа вооружений будет урезана
  • 15.01 23:38
  • 4
Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
  • 15.01 23:36
  • 18
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 15.01 23:23
  • 825
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 23:21
  • 4041
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 22:57
  • 38
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 15.01 22:55
  • 11
Причиной аварии "Прогресса" мог стать мусор в двигателе или заводской брак
  • 15.01 20:56
  • 4
SpaceX проведет первый после аварии запуск Falcon 9 не раньше 14 января
  • 15.01 19:43
  • 14
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 15.01 19:22
  • 3203
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.01 18:40
  • 22
Стелс-танкер против России и Китая
  • 15.01 16:56
  • 81
Выборы в США 2016
  • 15.01 16:48
  • 5
Чайка отчитался о выполнении гособоронзаказа 2016 года
  • 15.01 14:11
  • 2
НАТОвская «игла» стандартов или правильный выбор Беларуси
  • 15.01 12:49
  • 41
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  