Четыре дивизионных комплекта "Триумф" поступят в Западный военный округ
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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
В ближайшее время военные приступят к обучению эксплуатации новой техники, а комплексы войдут в состав системы противовоздушной обороны Северо-Запада России
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Четыре дивизионных комплекта С-400 "Триумф" поступят в Западный военный округ (ЗВО). Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"В текущем году в объединение ВВС и ПВО ЗВО поступят четыре комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"", - сказал он.
В ближайшее время военные приступят к плановому обучению эксплуатации и применению новой техники, а комплексы войдут в состав системы противовоздушной обороны Северо-Запада России.
Сейчас на территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, укомплектованные новейшими ЗРС С-400 "Триумф".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" - система большой и средней дальности нового поколения. Предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 километров вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.
13.01.2017
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