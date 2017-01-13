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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в южнокорейский порт Пусан

16.01.2017 ИТАР-ТАСС 38 0
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БПК «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Республики Корея, мэром Пусана и генеральным консулом РФ

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в пятницу в южнокорейский порт Пусан, сообщает пресс-служба ТОФ.

У причала корабли встречали представители штаба Боевого командования ВМС РК во главе с его начальником коммодором Чхве Сон Моком, почетный караул и оркестр, который исполнил ряд произведений российских композиторов, включая "Прощание славянки" и "Миллион алых роз". Заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Эдуард Михайлов в ходе приветственной церемонии поблагодарил представителей корейской стороны за радушный прием.

Главной целью захода российских кораблей в Пусан является пополнение запасов продовольствия, воды и отдых команды. Запланирован также ряд протокольных мероприятий - посещение российского генконсульства, встреча с мэром приморского города и визит к командующему Боевым командованием ВМС РК вице-адмиралу Чон Чжин Собу. Кроме того, российские моряки смогут осмотреть достопримечательности одного из крупнейших мегаполисов Кореи, сыграют в футбол с южнокорейскими коллегами и осмотрят фрегат ВМС РК "Канвон". Местные жители получат возможность подняться на борт БПЛ "Адмирал Трибуц" и ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков РФ.

Российские корабли 18 января покинут Пусан и направятся в Японию, где примут участие в международных учениях по поиску и спасению на море.

БПЛ "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" входят в состав ТОФ Вооруженных сил России. Два корабля вышли из порта Владивостока в октябре прошлого года и с тех пор выполняют задачи в акваториях Индийского и Тихого океанов, преодолев за время похода 18 тысяч миль. Ранее они побывали в портах Индии, Филиппин. В Индии они приняли участие в совместных учениях Indra Navy-2016.

Во время захода в порт Манилы на борт "Адмирала Трибуца" поднялся президент Филиппин Родриго Дутерте. Тогда он заявил, что российские корабли могут швартоваться на Филиппинах "в любое время - для проведения учений, для пополнения запасов, или для того, чтобы выступить в качестве нашего союзника".

 

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Филиппины
Южная Корея
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
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