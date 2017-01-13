В ЦВО впервые отмечен рост числа призывников, обжалующих решения об отказе в службе



Военнослужащий ВС РФ

Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Военнослужащий ВС РФИсточник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Отмечается, что в прошедший осенний призыв впервые зафиксирован рост в три раза, поступило 150 жалоб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Рост числа призывников, обжалующих решения об отказе в службе по призыву, впервые отмечен в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой.

"Стали поступать жалобы от молодых людей, которые не допущены к службе в армии по разным критериям, с просьбой и огромным желанием пройти службу в армии. В прошедший осенний призыв впервые зафиксирован рост в три раза, поступило 150 таких жалоб", - сказал он.

По словам собеседника агентства, каждую жалобу рассматривают в индивидуальном порядке. "Если у человека уже есть военный билет, и там категория "ограничено годен", или "не годен", но у нас нет механизма обратного как из запаса перевести в призывники", - отметил Яровой.

План на осеннюю призывную кампания в ЦВО выполнен на 100%, на военную службу отправлено более 64 тыс. человек. Для обеспечения призыва было привлечено более 8 тыс. врачей. По прибытию в воинские части каждый призывник прошел медицинские осмотры, психологические тестирования и индивидуальные беседы.