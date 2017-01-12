Airbus начнет печатать конструкционные детали самолетов



Самолет A320 с законцовками крыла "Шарклетс" (Sharklet). Источник: aviationnews.eu Самолет A320 с законцовками крыла "Шарклетс" (Sharklet). Источник: aviationnews.eu

Европейский авиастроительный концерн Airbus занялся установкой нового 3D-принтера, позволяющего печатать из титановой проволоки различные детали большого размера. Как пишет Aviation Week, устройство будет использоваться для печати различных элементов конструкции пассажирских самолетов, в том числе несущих.

Трехмерная печать в авиастроении пока не получила широкого распространения, хотя некоторые из авиационных деталей, в том числе, устанавливаемых в реактивных двигателях, уже выпускаются по этой технологии. Основным преимуществом трехмерной печати является возможность производить сложные цельные элементы, которые крайне сложно или вовсе невозможно сделать обычными методами.

Для печати конструкционных деталей Airbus будет использовать систему EBAM 110 американской компании Sciaky. Эта система использует для послойной печати деталей технологию электронно-лучевой плавки. Во время печати в специальной вакуумной камере манипулятор принтера подает тонкую титановую проволоку, которая расплавляет металл с помощью электронного пучка. Так послойно формируется готовая деталь.

EBAM 110 позволяет печатать детали длиной 178 сантиметров, глубиной 120 сантиметров и высотой 160 сантиметров. Ранее Sciaky провела серию квалификационных испытаний технологии печати методом электронно-лучевой плавки и проверку ее пригодности для применения в авиастроении.

По данным Sciaky, новая технология позволяет выпускать цельные детали, характеристики которых соответствуют или даже превосходят характеристики элементов конструкции, изготовленных традиционными способами, включая ковку. Помимо Airbus принтеры EBAM 110 также намерены использовать американская компания Lockheed Martin и Университет штата Нью-Йорк в Буффало.

С апреля прошлого года американская компания CFM international занимается серийным производством турбореактивных двухконтурных двигателей LEAP-1A, в которых установлены 19 напечатанных топливных форсунок. Новые двигатели устанавливаются на пассажирские самолеты A320neo.

Распылители топлива для двигателей производятся методом прямого лазерного спекания из кобальто-хромового сплава. Такой сплав широко используется при производстве медицинских инструментов и различных протезов. Он достаточно прочен и легок, поэтому инженеры сочли возможным его использование при производстве деталей для двигателей.