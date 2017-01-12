Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Азербайджан начинает серийное производство БЛА/барражирующего боеприпаса «Орбитер-1K»

13.01.2017 ЦАМТО 85 0
0
Понравилась новость?
 0
Орбитер-1К
Барражирующий боеприпас «Орбитер-1К»
Источник: http://worlddefencenews.blogspot.ru/

ЦАМТО, 12 января. На предприятии «AZAD системз» производственного Объединения «Шарг», принадлежащего МОП Азербайджана, началось производство разработанного израильской компанией «Аэронотикс» БЛА/барражирующего боеприпаса «Орбитер-1K», получившего национальное обозначение «Зарба».

По информации Flightglobal.com, в сентябре 2016 года первый «Орбитер-1K» был продемонстрирован на предприятии президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщило в декабре МОП Азербайджана, серийное производство «Зарба» должно начаться в ближайшее время в рамках подписанного Министерством оборонной промышленности и Министерством обороны меморандума. Как было заявлено, на предприятии также планируется начать сборку БЛА «Орбитер-3» и «Орбитер-4».


Как сообщал ЦАМТО, компания «Аэронотикс» впервые продемонстрировала барражирующий боеприпас «Орбитер-1K», разработанный на базе мини-беспилотного летательного аппарата «Орбитер-2», в 2015 году в ходе Парижского авиасалона. Одним из отличий «Орбитер-1K» является увеличенное крыло для повышения маневренности и небольшое увеличение фюзеляжа для компенсации массы боевой части в носовой части.


«Орбитер-1K» обеспечивает возможность ведения наблюдения в заданном районе, обнаружения цели, ее сопровождения и поражения в любое время суток. Боеприпас предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной техникой противника как неподвижной, так и движущейся.


«Орбитер-1K» оборудован пакетом авионики с автоматической системой управления полетом, которая позволяет вручную пилотировать аппарат или выполнять барражирование по запрограммированным точкам маршрута.


Пуск «Орбитер-1K» осуществляется с катапульты. Аппарат может развивать скорость до 70 узлов на высотах до 18 тыс. футов. «Орбитер-1K» способен нести 2,5 кг полезной нагрузки, включая электронно-оптическую/ИК камеру компании «Контроп» (Controp) и осколочно-фугасную боевую часть массой около 2,2 кг, которая содержит 4000 вольфрамовых шариков. Подрыв может осуществляться тремя способами: в воздухе, с задержкой и при контакте с препятствием.


Продолжительность барражирования составляет около 2-3 ч. Радиус полета БЛА – от 50 до 100 км. Благодаря малошумному двигателю и небольшим размерам боеприпас сложно обнаружить с земли. Если цель не обнаружена или задача отменена полет может быть прекращен и «Орбитер-1K» возвращается на базу, где выполняет посадку с использованием парашюта и надувной камеры. БЛА ВС Азербайджана размещаются на борту бронемашины «К1-Зарба», что позволяет оперативно перебрасывать их к месту проведения операции.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 13.01 01:10
  • 3150
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.01 00:42
  • 4005
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.01 00:39
  • 19
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 13.01 00:35
  • 6
Турецкий блицкриг в Сирии не удался
  • 13.01 00:01
  • 144
Удобные «зеленые человечки»
  • 12.01 23:21
  • 50
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 12.01 23:14
  • 22
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 12.01 23:04
  • 31
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 12.01 22:42
  • 23
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 22:24
  • 5
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 12.01 21:48
  • 78
Выборы в США 2016
  • 12.01 21:42
  • 4
Разведка США заявила, что ГРУ допустило утечки о приеме допинга американскими спортсменами
  • 12.01 20:13
  • 24
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 12.01 19:36
  • 77
Во Флориде во время тестов взорвалась ракета-носитель Falcon 9
  • 12.01 19:20
  • 3
"Роскосмос" опубликовал доклад о причинах крушения ТГК "Прогресс МС-04"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  