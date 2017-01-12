Азербайджан начинает серийное производство БЛА/барражирующего боеприпаса «Орбитер-1K»



Барражирующий боеприпас «Орбитер-1К»

Источник: http://worlddefencenews.blogspot.ru/ Барражирующий боеприпас «Орбитер-1К»Источник: http://worlddefencenews.blogspot.ru/

ЦАМТО, 12 января. На предприятии «AZAD системз» производственного Объединения «Шарг», принадлежащего МОП Азербайджана, началось производство разработанного израильской компанией «Аэронотикс» БЛА/барражирующего боеприпаса «Орбитер-1K», получившего национальное обозначение «Зарба».

По информации Flightglobal.com, в сентябре 2016 года первый «Орбитер-1K» был продемонстрирован на предприятии президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщило в декабре МОП Азербайджана, серийное производство «Зарба» должно начаться в ближайшее время в рамках подписанного Министерством оборонной промышленности и Министерством обороны меморандума. Как было заявлено, на предприятии также планируется начать сборку БЛА «Орбитер-3» и «Орбитер-4».

Как сообщал ЦАМТО, компания «Аэронотикс» впервые продемонстрировала барражирующий боеприпас «Орбитер-1K», разработанный на базе мини-беспилотного летательного аппарата «Орбитер-2», в 2015 году в ходе Парижского авиасалона. Одним из отличий «Орбитер-1K» является увеличенное крыло для повышения маневренности и небольшое увеличение фюзеляжа для компенсации массы боевой части в носовой части.

«Орбитер-1K» обеспечивает возможность ведения наблюдения в заданном районе, обнаружения цели, ее сопровождения и поражения в любое время суток. Боеприпас предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной техникой противника как неподвижной, так и движущейся.

«Орбитер-1K» оборудован пакетом авионики с автоматической системой управления полетом, которая позволяет вручную пилотировать аппарат или выполнять барражирование по запрограммированным точкам маршрута.

Пуск «Орбитер-1K» осуществляется с катапульты. Аппарат может развивать скорость до 70 узлов на высотах до 18 тыс. футов. «Орбитер-1K» способен нести 2,5 кг полезной нагрузки, включая электронно-оптическую/ИК камеру компании «Контроп» (Controp) и осколочно-фугасную боевую часть массой около 2,2 кг, которая содержит 4000 вольфрамовых шариков. Подрыв может осуществляться тремя способами: в воздухе, с задержкой и при контакте с препятствием.

Продолжительность барражирования составляет около 2-3 ч. Радиус полета БЛА – от 50 до 100 км. Благодаря малошумному двигателю и небольшим размерам боеприпас сложно обнаружить с земли. Если цель не обнаружена или задача отменена полет может быть прекращен и «Орбитер-1K» возвращается на базу, где выполняет посадку с использованием парашюта и надувной камеры. БЛА ВС Азербайджана размещаются на борту бронемашины «К1-Зарба», что позволяет оперативно перебрасывать их к месту проведения операции.