12 января, 2017 Россия возобновила процесс уничтожение химоружия



Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье

Источник: www.astra-st.ru Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. ЩучьеИсточник: www.astra-st.ru

Россия возобновила процесс ликвидации отравляющих веществ, сообщил в четверг начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин, передает "Интерфакс".

По его словам, к этому дню уничтожено 96,4% запасов химического оружия, имевшегося в стране, "что составляет 38 528 тонн отравляющих веществ".

Шесть из семи созданных в РФ объектов по уничтожению химоружия, отметил Капашин, полностью справились со своими задачами.

"Боевые отравляющие вещества, снаряженные в артиллерийские химические боеприпасы, общей массой чуть более 1 438 тонн остаются только на объекте "Кизнер". Он был введен в эксплуатацию последним и функционирует в общей сложности три года. На этом объекте уничтожено 75% хранившегося здесь химического оружия", - сказал генерал.

Шесть объектов, завершивших работы по основному предназначению, выводятся из эксплуатации.

"Оборудование, здания и территории, напрямую соприкасавшиеся с отравляющими веществами, приводятся в безопасное состояние. После получения сертификатов о том, что объекты полностью отвечают требованиям безопасности, на них будут организованы новые производства", - сказал собеседник агентства.