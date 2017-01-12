Модификации истребителя Rafale для Индии получили наименование Rafale EH и Rafale DH



Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии

Источник: www.indiandefensenews.in Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС ИндииИсточник: www.indiandefensenews.in

Как сообщает интернет-ресурс "Defense’Aero" в материале "Les Rafale indiens porteront la dénomination Rafale EH et Rafale DH", начиная с момента подписания контракта между Индией и Францией на закупку 36 истребителей Dassault Rafale общей стоимостью 7,8 млрд евро, во Франции приступили к изготовлению самолетов и подготовке летчиков.

В ожидании первых поставок Индии, которые запланированы на 2019 год, а также работ по подготовке индийских авиабаз к приему нового типа самолета, ведется согласование окончательного облика самолета.

Кроме того, по информации издания, модификация Rafale для ВВС Индии получит индекс Rafale EH (одноместный вариант) и Rafale DH ("спарка"). Интересно, что буква "H" является начальной буквой слово "Hindustan" (Индостан). Литера "E" для одноместных вариантов еще обсуждается, но окончательное решение уже не за горами.