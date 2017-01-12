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Модификации истребителя Rafale для Индии получили наименование Rafale EH и Rafale DH

13.01.2017 bmpd.livejournal.com 74 0
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Истребитель Dassaul Rafale
Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии
Источник: www.indiandefensenews.in

Как сообщает интернет-ресурс "Defense’Aero" в материале "Les Rafale indiens porteront la dénomination Rafale EH et Rafale DH", начиная с момента подписания контракта между Индией и Францией на закупку 36 истребителей Dassault Rafale общей стоимостью 7,8 млрд евро, во Франции приступили к изготовлению самолетов и подготовке летчиков.

В ожидании первых поставок Индии, которые запланированы на 2019 год, а также работ по подготовке индийских авиабаз к приему нового типа самолета, ведется согласование окончательного облика самолета.

Кроме того, по информации издания, модификация Rafale для ВВС Индии получит индекс Rafale EH (одноместный вариант) и Rafale DH ("спарка"). Интересно, что буква "H" является начальной буквой слово "Hindustan" (Индостан). Литера "E" для одноместных вариантов еще обсуждается, но окончательное решение уже не за горами.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
ИТ

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