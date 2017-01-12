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Командующий армией Ливии посетил авианосец "Адмирал Кузнецов"

13.01.2017 Lenta.ru 73 0
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Адмирал Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Верховный главнокомандующий лояльными парламенту Ливии вооруженными силами фельдмаршал Халифа Хафтар посетил российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте Минобороны РФ.

На борту авианесущего крейсера Хафтара приветствовали старший на походе вице-адмирал Виктор Соколов, командование и экипаж корабля. После экскурсии по авианосцу состоялась видеоконференция маршала с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу.

"Стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении ведомства. В завершение визита Хафтару была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военнослужащих и мирного населения.

В 2016 году Хафтар дважды приезжал с визитом в Москву. В июне он встретился с Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а в ноябре, помимо министра обороны, он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.


12.01.2017
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Ливия
Россия
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Адмирал Кузнецов
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Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
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Авианосец

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