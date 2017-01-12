В Пентагоне насчитали 154 боевых вылета с "Адмирала Кузнецова"
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Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).
Источник: МО РФ
Телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что авиакрыло российского авианосца "Адмирал Кузнецов" совершило 154 боевых вылета в течение двух месяцев. По мнению американских военных специалистов, этот показатель свидетельствует об ограниченных возможностях российского авианосца.
"Мы делаем такое число вылетов (с авианосца — прим. "Ленты.ру") в течение нескольких дней", — сообщил собеседник телеканала. Кроме того, как отмечено в сообщении, некоторое количество вылетов самолеты "Кузнецова" провели с российской авиабазы Хмеймим близ Латакии.
В настоящее время российский авианосец завершил операцию у берегов Сирии и возвращается домой.
11-12 января 2016 года он провел учения вблизи ливийского побережья. В среду, 11 января, авианосец посетил верховный главнокомандующий лояльными парламенту Ливии вооруженными силами фельдмаршал Халифа Хафтар. После экскурсии по кораблю состоялась видеоконференция маршала с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав, помимо авианосца, вошел тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и вспомогательные суда. "Кулаков" в конце ноября покинул Средиземное море.
В состав палубного авиакрыла "Адмирала Кузнецова" во время похода входили, по разным оценкам, 12 истребителей Су-33, 4 истребителя МиГ-29К и вертолеты, включая новейшие ударные палубные Ка-52К "Катран". Два истребителя были потеряны в результате аварий.
12.01.2017
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