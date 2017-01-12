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Глава Пентагона: США и РФ могут возобновить сотрудничество в духе 1990-х

13.01.2017 РИА Новости 76 0
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Эштон Картер
Эштон Картер
Источник: © EPA/ANDY RAIN

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министр обороны США Эштон Картер не исключил возобновления военного сотрудничества с Россией в духе 1990-х годов.

"Важно держать дверь открытой, работая с Россией там, где наши интересы совпадают, или когда их можно сделать совпадающими. Как я говорил, было время после холодной войны, когда Россия сотрудничала с США и другими странами, внося вклад в принципы международного порядка, а не подрывая их… Возможно, когда-нибудь этот дух возродится", - сказал Картер, выступая в Центре по международным и стратегическим исследованиям в Вашингтоне.

К примерам успешного сотрудничества глава Пентагона, в частности, отнес программу совместного уменьшения угрозы оружия массового поражения (так называемая программа Нанна - Лугара), в соответствии с которой США частично финансировали сокращение российских ядерных арсеналов. Критики программы отмечали, что значительная часть денег ушла американским подрядчикам и консультантам, а военные в ходе инспекций смогли получить доступ к секретной информации.

Картер уходит в отставку вместе с другими членами администрации президента США Барака Обама 20 января, когда в должность главы государства вступит Дональд Трамп. Уходящий министр известен своим двояким подходом по отношению к России, который он формулировал как "сильный и сбалансированный": с одной стороны, Картер ратовал за военное и иное сдерживание России, а с другой - за сотрудничество в тех областях, где это выгодно США.

12.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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