Глава Пентагона: США и РФ могут возобновить сотрудничество в духе 1990-х
|
|
Эштон Картер
Источник: © EPA/ANDY RAIN
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министр обороны США Эштон Картер не исключил возобновления военного сотрудничества с Россией в духе 1990-х годов.
"Важно держать дверь открытой, работая с Россией там, где наши интересы совпадают, или когда их можно сделать совпадающими. Как я говорил, было время после холодной войны, когда Россия сотрудничала с США и другими странами, внося вклад в принципы международного порядка, а не подрывая их… Возможно, когда-нибудь этот дух возродится", - сказал Картер, выступая в Центре по международным и стратегическим исследованиям в Вашингтоне.
К примерам успешного сотрудничества глава Пентагона, в частности, отнес программу совместного уменьшения угрозы оружия массового поражения (так называемая программа Нанна - Лугара), в соответствии с которой США частично финансировали сокращение российских ядерных арсеналов. Критики программы отмечали, что значительная часть денег ушла американским подрядчикам и консультантам, а военные в ходе инспекций смогли получить доступ к секретной информации.
Картер уходит в отставку вместе с другими членами администрации президента США Барака Обама 20 января, когда в должность главы государства вступит Дональд Трамп. Уходящий министр известен своим двояким подходом по отношению к России, который он формулировал как "сильный и сбалансированный": с одной стороны, Картер ратовал за военное и иное сдерживание России, а с другой - за сотрудничество в тех областях, где это выгодно США.
12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.01.2017 Тактика угрозы: союзники России указывают миру на "ядерную дубинку" США
03.01.2017 Гонка вооружений, в которой РФ не будет участвовать (Stratfor, США)
26.12.2016 Трамп выступил за расширение ядерного арсенала США
26.12.2016 Путин приказал: "Не расслабляться!"
26.12.2016 Янис Адамсонс: военный конфликт в Латвии может вызвать инсценированная провокация
20.12.2016 Завещание Эштона Картера
07.12.2016 Эксперт назвал плюсы гипотетического СНВ-4 между Россией и США
05.12.2016 Пентагон и ВПК обуревает тревога