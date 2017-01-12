Польша купит самолеты погранохраны
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Самолет PZL M28-05 Skytruck ВВС Польши
Источник: militaryparitet.com
Штаб пограничной охраны Польши начал процедуру по запуску тендера для закупки двух самолетов наблюдения за морскими и урбанизированными районами.
Это должны быть самолеты новой постройки (не ранее 2017 года), оборудование - РЛС кругового обзора, система спутниковой связи с доступом в Интернет, современная система связи. Силовая установка должна состоять из двух турбовинтовых двигателей мощностью на валу от 770 до 1200 л., максимальная взлетная масса от 6 до 7,6 т, полезная нагрузка 950 кг, продолжительность полета не менее 5 ч 30 мин.
В настоящее время Польша обладает такими самолетами погранслужбы как PZL M28-05 Skytruck, ВМС - M28 Bryza 1R.
12.01.2017
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