Польша купит самолеты погранохраны



Самолет PZL M28-05 Skytruck ВВС Польши

Источник: militaryparitet.com Самолет PZL M28-05 Skytruck ВВС ПольшиИсточник: militaryparitet.com

Штаб пограничной охраны Польши начал процедуру по запуску тендера для закупки двух самолетов наблюдения за морскими и урбанизированными районами.

Это должны быть самолеты новой постройки (не ранее 2017 года), оборудование - РЛС кругового обзора, система спутниковой связи с доступом в Интернет, современная система связи. Силовая установка должна состоять из двух турбовинтовых двигателей мощностью на валу от 770 до 1200 л., максимальная взлетная масса от 6 до 7,6 т, полезная нагрузка 950 кг, продолжительность полета не менее 5 ч 30 мин.

В настоящее время Польша обладает такими самолетами погранслужбы как PZL M28-05 Skytruck, ВМС - M28 Bryza 1R.