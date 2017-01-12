Индийский "Скорпен". Снова без торпед
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Подводная лодка класса Scorpene ВМС Индии в доке верфи компании Mazgaon Docks Limited (MDL)
Источник: asianage.com
Индия спустила на воду вторую подлодку класса Scorpene под названием Khanderi, но она не будет оснащена торпедами.
Причина кроется в том, что министерство обороны страны уже пять лет не может определиться в выбором торпеды. Ранее было принято решение закупить 98 тяжелых торпед Black Shark производства компании WASS (дочернее отделение итальянской группы Leonardo), однако в мае прошлого года результаты тендера были отменены из-за обвинений в коррупции другой дочерней компании "Леонардо" - вертолетостроительной фирмы AgustaWestland с вовлечением в неправедные дела членов индийской парламентской партии "Национальный Конгресс".
Ожидается, что НАПЛ "Хандери" будет передана в состав флота в середине 2017 года. В настоящее время ВМС Индии имеют на вооружении всего 13 обычных подлодок класса "Варшавянка", одну ПЛАРБ Arihant и одну арендованную АПЛ "Акула" ("Варшавянка" и "Акула" - российской постройки - прим. ВП). По сравнению, ВМС НОА Китая имеют в своем составе 65 атомных и обычных субмарин.
12.01.2017
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