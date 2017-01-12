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Рогозин поблагодарил Генпрокуратуру за помощь в наведении порядка на космодроме Восточный

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 65 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Вице-премьер выразил благодарность генпрокурору Юрию Чайке за взаимодействие, сложившееся с ведомством в последние годы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин поблагодарил Генеральную прокуратуру за помощь в наведении порядка при строительстве космодрома Восточный и просит надзорное ведомство продолжить эту работу. Об этом он заявил, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

"Особые слова благодарности я хотел бы высказать за то взаимодействие, которое было организовано по работе на космодроме Восточный. После создания президентом комиссии по наведению порядка на космодроме Восточный совместно с Генеральной прокуратурой все эти нарушения, связанные со строительством столь стратегически важного для страны объекта, были устранены", - подчеркнул Рогозин.

Вторая очередь Восточного

"И просьба моя огромная к вам эту работу продолжить. Именно потому что сейчас мы выходим на еще более важные объекты - мы уже в 2017 году приступаем ко второй очереди космодрома Восточный. Это новый стартовый комплекс для тяжелой ракеты "Ангара", - сказал Рогозин.

"Для страны это не просто обеспечение безопасного и независимого выхода в космос - это еще и огромная в сибирской тайге дальневосточная стройка, которая становится магнитом для привлечения лучших специалистов на Дальний Восток и в самую высокотехнологичную отрасль нашего машиностроения. Именно поэтому важно, чтобы второй этап стройки, уже теперь без Спецстроя России, к которому у нас было много вопросов, с другими строительными организациями мы прошли достойно, выйдя к 2021 году уже на пуск "Ангары" сначала в безэкипажном варианте, а в 2023 году уже запустили совершенно новый космический аппарат с экипажем", - сказал Рогозин.

"Сейчас мы завершаем работу по подготовке для президента России новой стратегии развития космической отрасли, и те работы, которые закладываются уже сегодня на космодроме Восточный, будут там отражены. Поэтому просьба к вам, Юрий Яковлевич, продолжить это взаимодействие на Восточном и по другим крупным нашим объектам", - отметил заместитель председателя правительства.

Гособоронзаказ

Вице-премьер выразил благодарность генпрокурору Юрию Чайке за взаимодействие, сложившееся с ведомством в последние годы.

"У нас сегодня работает совместный оперативный штаб, куда входят коллеги из военно- промышленной комиссии и Генеральной прокуратуры. Стала практикой подготовка совместных докладов президенту РФ от имени генпрокурора и председателя военно-промышленной комиссии по всем фактам выявленных и устраненных недостатков и замечаний при выполнении такого наиважнейшего для государства дела, как государственный оборонный заказ", - подчеркнул он.

"Все мы прекрасно понимаем, в каком времени мы живем, в какой ситуации находится наша страна, - отметил Рогозин. - Конечно, в этих условиях выделение каждого рубля, каждой копейки на перевооружение вооруженных сил, на содержание всей военной организации России - дело государственной важности", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что при этом недопустимы какие бы то ни было неэффективности или правонарушения.

Перевооружение

Как отметил Рогозин, сейчас завершается работа по подготовке новой стратегии развития космической отрасли, а с 2018 года будет вестись работа в рамках новой программы вооружения. "Боевой опыт, приобретенный в Сирии, сегодня заставляет промышленность переходить к созданию высокотехнологичных систем, в том числе и роботизированных систем. Это еще более наукоемкая промышленность, это еще новые инвестиции в перевооружение промышленности", - отметил вице-премьер.

"И здесь коллеги из военно-промышленной комиссии рассчитывают на всемерную поддержку Генеральной прокуратуры для того, чтобы максимально эффективно использовать эти деньги и чтобы получить в итоге страну, идущей своей дорогой, своим путем, которая независима в принятии решений и которую все уважают", - подчеркнул он, выразив надежду, что совместно с Генпрокуратурой в таком же темпе и в таком же духе работа продолжится и в дальнейшем.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ангара
Компании
ВПК РФ
Спецстрой России
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Гособоронзаказ

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