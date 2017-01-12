"Голубая песчаная акула" предлагает широкий выбор миссий
|
Отрасли и сферы: Флот + Новые разработки, Робототехника + Новые разработки
|
Автономный подводный аппарат (АПА) Bluefin SandShark
Источник: militaryparitet.com
Сегодня компания General Dynamics Mission Systems представила мини-автономный подводный аппарат (АПА) Bluefin SandShark для военных, коммерческих и научных клиентов по всему миру. При массе менее 11 фунтов (ок. 5 кг - прим. ВП) аппарат легко помещается в рюкзак, может развивать скорость под водой до 5 узлов и погружаться на глубину до 200 м (656 футов).
По сравнению с другими АПА подобного размера "Голубая песчаная акула" может предоставить клиентам весьма широкий выбор миссий по доступной цене, заявил представитель компании. Операционное программное обеспечение аппарата совместимо с большинством оборудования существующих АПА, использование в конструкции автомобильных компонентов резко упрощает производство и удешевляет эксплуатацию.
АПА может выполнять задачи по обследованию затонувших объектов или стать плавучим узлом связи в море. Аккумуляторная батарея заряжается с помощью берегового устройства переменного тока с напряжением 110 Вольт.
12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.01.2017 США выделят $125 млрд на новые подлодки
10.01.2017 ВПК: неудачи минувшего 2016 года
09.01.2017 Топ-10 новостей 2016 года, опубликованных редакциуй Warspot
09.01.2017 "Хищник" за работой
06.01.2017 Каким будет обновлённый Challenger 2?
27.12.2016 FICV - перспективная индийская БМП
27.12.2016 "Мрачный жнец" с открытой архитектурой
22.12.2016 Восстановление ресурса 218 танков М1А2 для Кувейта