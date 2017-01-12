"Голубая песчаная акула" предлагает широкий выбор миссий



Автономный подводный аппарат (АПА) Bluefin SandShark

Источник: militaryparitet.com Автономный подводный аппарат (АПА) Bluefin SandSharkИсточник: militaryparitet.com

Сегодня компания General Dynamics Mission Systems представила мини-автономный подводный аппарат (АПА) Bluefin SandShark для военных, коммерческих и научных клиентов по всему миру. При массе менее 11 фунтов (ок. 5 кг - прим. ВП) аппарат легко помещается в рюкзак, может развивать скорость под водой до 5 узлов и погружаться на глубину до 200 м (656 футов).

По сравнению с другими АПА подобного размера "Голубая песчаная акула" может предоставить клиентам весьма широкий выбор миссий по доступной цене, заявил представитель компании. Операционное программное обеспечение аппарата совместимо с большинством оборудования существующих АПА, использование в конструкции автомобильных компонентов резко упрощает производство и удешевляет эксплуатацию.

АПА может выполнять задачи по обследованию затонувших объектов или стать плавучим узлом связи в море. Аккумуляторная батарея заряжается с помощью берегового устройства переменного тока с напряжением 110 Вольт.