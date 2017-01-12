Турки предпочли винтовку калибра 7,62 мм вместо 5,56 мм



Автоматическая винтовка МРТ-76

Источник: janes.com Автоматическая винтовка МРТ-76Источник: janes.com

Турецкие войска получат первую партию штурмовых винтовок национального производства МРТ-76 для замены винтовок G-3 немецкой разработки.

Первая партия будет состоять из 500 единиц, произведенных компанией MKEK (Mechanical and Chemical Industry Corporation). Прототип оружия под названием Mehmetçik-1 под патрон НАТО 5,56х45 мм был создан в 2008 году, однако по результатам испытаний он получил негативные отзывы от турецких солдат, предпочитавших патрон НАТО 7,62х51 мм за его более эффективную убойную силу.

Новый прототип в количестве 200 единиц был поставлен в войска 18 мая 2014 года и получил положительные отзывы. Сообщалось, что винтовка чрезвычайно точна, надежна и превосходит G-3 практически во всех эксплуатационных аспектах. Турецкая армия планирует принять МРТ-76 в качестве основного образца стрелкового вооружения. Азербайджан надеется наладить их производство с помощью Турции.