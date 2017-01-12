Везде российские ракеты (Echo24, Чехия)



Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.

Источник: Илья Питалев / РИА Новости Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.Источник: Илья Питалев / РИА Новости

2016 год уже получил массу разнообразных характеристик. Так, его называют "годом Путина", намекая тем самым на активные действия России на международной политической сцене и в сфере безопасности. В портфель вооружений, который использует Россия, входит впечатляющий арсенал ракетного оружия, которое размещается в некоторых регионах и вызывает самые разные реакции. Почему же Москва именно сейчас так активно использует "ракетные карты"? Какие цели она тем самым преследует?

Все началось еще в 2014 году, когда Россия фактически аннексировала полуостров Крым, после чего там началось наращивание военного присутствия. Множились сообщения о том, что Россия размещает там самые разные носители ядерного оружия, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-22М3. В сентябре 2014 года появились сообщения, которые удивили некоторых специалистов, и совсем недавно эти новости окончательно подтвердились. Россияне реанимировали так называемый "Объект 100" под Балаклавой, по-прежнему строго секретный комплекс, который появился еще во времена холодной войны как часть обороны черноморского побережья.

"Объектом 100" называется база, которая находится в скале (поэтому ее еще называют "Утесом") и располагает скрытыми пусковыми установками для мощнейших противокорабельных ракет. В разное время там использовались разные типы, но сегодня там можно было бы найти ракеты 3М44 "Прогресс", чья максимальная дальность составляет 460 километров. После распада СССР "Объект 100" был передан Украине, но у нее так и не хватило средств на его эксплуатацию и содержание. Так что теперь нас не удивляет, что Россия, вновь получив Крым, позаботилась о восстановлении этой базы.

В Крыму были также размещены подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион П", которые относятся к наиболее мощному оружию этого вида в мире. Они стреляют противокорабельными ракетами П-800 "Оникс", скорость которых в три раза превышает скорость звука, а дальность составляет 300 километров. Противовоздушная защита возложена на ракетные комплексы С-400 "Триумф". Новости о размещении "Бастиона" и С-400 на спорном полуострове поступили в ноябре 2016 года.

Однако почти одновременно комплекс "Бастион" оказался в центре внимания СМИ в связи с другим регионом, где был размещен. Речь идет о Сирии, где комплекс также впервые был использован в условиях реального боя, но не против кораблей, а против наземных целей исламистов. И хотя все знали, что российские противокорабельные ракеты, как правило, могут применяться и против наземных целей, успешное использование этого оружия все же привлекло внимание и вызвало определенное удивление.

Однако спектр российских ракет в Сирии намного больше. Еще в декабре 2015 года там были (из-за сбитого бомбардировщика Су-24М) размещены комплексы С-400, к которым в течение года присовокупили комплексы С-300. Они защищают порт Тартус. На спутниковых снимках базы под Латакией также видно, что российская армия перебросила туда пусковые установки для внушающей страх баллистической ракеты "Искандер-М", чья дальность (официально) достигает 480 километров.

Но ракеты "Искандер" в Сирии не вызвали столько беспокойства, сколько те же системы, размещенные в Калининграде. В последние годы уже не раз поступали сообщения о том, что Россия хочет разместить это оружие в упомянутом прибалтийском анклаве. Она грозилась сделать это, например, из-за планов по строительству радара в Брдах, и ракеты "Искандер" уже появлялись в Калининграде на учениях. Однако в ноябре 2016 года Кремль официально подтвердил, что решился на постоянное размещение этих ракет в Калининградской области. Помимо "Искандера", в Калининграде также находятся "Бастион" и С-400.

Мало того, в ноябре 2016 года было объявлено, что комплексы "Бастион-П" будут размещены и на Курильских островах, которые с конца Второй мировой войны являются предметом спора между Россией и Японией. Вместе с "Бастионом" так также появились противокорабельные комплексы "Бал", стреляющие дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами. Комплексов С-400 (пока) на Курилах нет, однако эти комплексы могут частично "покрывать" спорную территорию с материка.

С-400 "Триумф", несомненно, располагает ракетами дальностью 250 километров, а в ноябре 2016 года якобы (наконец-то) на вооружение были приняты и ракеты 40Н6 с рубежом перехвата 400 километров. Поэтому система (теоретически) может поражать и воздушные цели далеко над территорией неприятеля, но также, помимо дальности ракет, С-400 вызывает определенное беспокойство из-за своих передовых радаров. Дело в том, что сейчас Россия может детально отслеживать полеты всех западных самолетов над Сирией, Черным морем и Прибалтикой, что командование НАТО, конечно, не очень-то радует.

Любимое "очерчивание окружностей" (соответствующее дальности ракет), несомненно, важно и для комплексов "Искандер-М" в Калининграде, но в их случае стоит отметить еще два значительных момента. Некоторые специалисты ставят под сомнение официальную максимальную дальность этого оружия и считают, что их реальная дальность достигает не 480 километров, а намного больших значений - возможно 700 или даже 1000 километров. Так что, по всей видимости, была нарушена договоренность РСМД (о ликвидации ракет средней и малой дальности) 1988 года.

Согласно этому договору, ни у США, ни у России не должно быть ракет класса "земля-земля" с максимальной дальностью от 500 до 5500 километров. Это касается не только баллистических ракет, но и крылатых. Однако Россия также располагает ракетным комплексом с крылатыми ракетами "Искандер-К", которые, по сути, являются наземными "родственниками" морских ракет "Калибр". Да-да, именно тех ракет, которые уже несколько раз были пущены с российских надводных кораблей и подводных лодок для удара по объектам исламистов в Сирии. Эти ракеты свидетельствуют, что России явно удалось значительно сократить отставание от США и их знаменитых ракет "Томагавк".

Дальность морского "Калибра" достигает более 250 километров, и нет причин предполагать, что его наземный вариант, то есть "Искандер-К", в чем-то сильно отстает. Помимо того, что, по всей видимости, был нарушен договор РСМД, роль играет и тот интересный факт, что "закрытые" пусковые установки баллистических ракет "Искандер-М" и крылатых ракет "Искандер-К" на вид похожи. Так что у вероятного противника нет шансов опознать, какой именно тип ракет против него используется.

Крым, Сирия, Калининград, Курилы - четыре разных региона, где в ноябре 2016 года появились новые, мощные и внушающие страх российские ракеты, или по крайней мере об этом было более или менее официально объявлено. Вряд ли все это случайно, так что стоит найти и описать причины. Для тех, кто воспринимает русских вообще и Путина в частности как воплощение всего зла, ответ прост: размещение ракет они объясняют, "разумеется", очередной порцией угроз и подготовкой к агрессии. Но в реальности все может быть несколько иначе, если принять во внимание характер российской политики.

Нужно помнить, что российская политика предпочитает и уважает силу. Во главе страны не может стоять "слабак", а резкие высказывания российских политиков и военных зачастую адресованы их собственной отечественной публике. Российский стиль ведения переговоров тоже имеет свою специфику, но на Западе по каким-то причинам по-прежнему этого упорно не понимают, поэтому нередко действия России воспринимаются совершенно не так, как того хотели бы россияне.

Западный переговорщик, как правило, начинает с презентации своих позиций и обозначения того, в чем можно найти компромисс. Однако в российском понимании переговоры начинаются с "артиллерийской подготовки", то есть выразительного (говоря современным языком "ассертивного") обозначения позиций, которых Россия ни в коем случае не оставит. После Россия оказывает жесткое давление на вторую сторону, которое даже может выглядеть как запугивание. На самом же деле все это характерный русский метод тестирования второй стороны, то есть проверка ее силы, выдержки и решимости.

Если партнер поддастся на это первоначальное давление, то потеряет в глазах русских уважение, потому что окажется на месте "заранее проигравшего" слабака и труса. Поэтому попытка Обамы провести "перезагрузку" в отношениях с Россией (в духе полной открытости) закончилась тем, чем должна была закономерно закончиться. А вот у Дональда Трампа, который, без сомнений, намного лучше разбирается в переговорах, определенно, намного больше шансов на успех. Как же во все это вписываются ракеты?

Идеально. Размещение комплексов "Бастион" и "Бал" на Курильских островах за месяц до визита Путина в Токио было не случайностью, а посланием для японских политиков о том, что Россия никогда не откажется от островов, но все же готова к беседе с тем, кто уважает ее позицию. Японцы поняли, пошли навстречу, и Путин мог быть доволен. Подписание ряда договоренностей играет явно менее значительную роль, чем тот символический факт, что таким образом Россия преодолела изоляцию со стороны стран Большой семерки.

По этому образцу, в случае Калининграда, Крыма и Сирии речь идет о послании для членов НАТО, точнее для нового президента Трампа. Таким образом Кремль сообщает, что хочет пользоваться влиянием в Прибалтике и собирается оставить за собой Крым, а кроме того не позволит системной смены режима в Сирии (потому что нуждается в сирийских базах для присутствия в Средиземноморском регионе). Тем не менее Россия по-прежнему заинтересована в диалоге и сотрудничестве с Западом. Если новая американская администрация поймет эти шаги так, как задумал Кремль, то можно будет - наконец-то - перейти к нормальным переговорам.

Однако в заключение стоит добавить еще одно предостережение. Российская стратегия переговоров иногда может быть даже слишком эффективной. По-прежнему ведутся споры о том, какие цели преследовал СССР, размещая ракеты на Кубе в 1962 году. Есть теория, согласно которой это и было тем самым "первоначальным давлением", с помощью которого Хрущев хотел заставить американцев вступить в переговоры, в частности, о статусе Кубы и о ракетах "Юпитер" в Турции и Италии (при этом Хрущев не знал, что США и без того планируют вывести их как устаревшие).

Но в параноидальной атмосфере холодной войны американский президент Кеннеди отреагировал совершенно не так, как ожидал Хрущев, потому что воспринял ракеты на Кубе как часть подготовки к нападению. Последовавшая эскалация поставила две державы на грань ядерной войны. Теперь же все будет зависеть от западных политиков, от того, правильно ли они поймут российские послания и смогут ли действовать так, чтобы приобрести в глазах россиян необходимое уважение без дальнейшего роста напряженности.

Лукаш Визингр (Luk Visingr)