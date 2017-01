Рейд США в сердце ИГ (Il Foglio, Италия)

Военнослужащий ВС США

В понедельник, 9 января, американские военные источники подтвердили газетам The Washington Post и The New York Times, то, что в воскресенье было опубликовано в интернете тайной сетью журналистов, противостоящих режиму Асада, действующих в районе города Дайр-эз-Зор в Сирии: среди бела дня состоялся рейд американского спецназа с целью захвата или уничтожения лидеров Исламского государства (запрещенной в России террористической организации) в так называемом коридоре Евфрата, то есть на том отрезке, которым пользуются боевики, чтобы передвигаться из Ирака в Сирию и обратно. Так, в то время как российский авианосец "Адмирал Кузнецов" покидает страну в рамках объявленного Москвой "вывода войск" (скорее, это ротация сил: к тому же, авианосец приближается к ливийскому берегу, возможно в рамках другой пропагандистской операции с новым союзником Бенгази, генералом Халифой Хафтаром), американские военные из Delta Force исправно ведут войну с террористами.

Cвидетели говорят, что военные американского спецназа прибыли на четырех вертолетах в 14:45, перехватили автомобиль, ехавший между двумя деревнями, заблокировали дороги, которые вели к месту действия, а спустя час с четвертью улетели, захватив несколько пленных и тел. С ними были переводчики, говорившие по-арабски (они удерживали в стороне проходивших мимо гражданских), в воздухе тем временем для защиты находились как минимум два истребителя. Пентагон пока не предоставляет подробностей этой операции, однако газете The New York Times анонимный источник сказал: "Ничего особенного, обычное дело", словно давая понять, что американский спецназ регулярно совершает подобные приземления среди бела дня на вражеской территории.

Несмотря на умеренную внешнюю политику на Ближнем Востоке, аппарат американской разведки и вооруженных сил оперативно действует, чтобы задержать, локализовать, уничтожить или захватить лидеров Исламского государства, особенно, тех, кто занимается так называемыми внешними операциями, то есть терактами в западных странах. 31 декабря американские самолеты при помощи прицельных бомбардировок нанесли удар по Мохамеду аль-Иссави, лидеру этих внешних операций. Среди других убитых в декабре опять же в Ракке были двое французов и один гражданин Туниса. При этом эти акции действуют "скопом": то есть когда ты преследуешь и захватываешь свою цель, то собираешь достаточно информации для того, чтобы нанести удар по другим.

Ракка в последнее время превратилась в тир для дронов, возможно, и эта операция, проходившая немного к югу, тоже как-то связана с остальными. Лидеры передвигаются к югу, чтобы скрыться от преследования, они рискуют, оказываясь за пределами города, иногда из-за давления нарушают свои правила безопасности и оказываются в ловушке.

Место воздушной атаки расположено недалеко от деревни Тебни, которая в сентябре получила печальную известность из-за ужасного видео Исламского государства, ужасного даже по жестоким меркам этой группировки: в нем около 20 молодых людей, обвиняемых в шпионаже в пользу Коалиции, были повешены за ноги к крючкам в скотобойне, после чего им перерезали горло в соответствии с процедурой "халяль" (кровь вытекала в специальные отверстия в полу до последней капли). Видео было настолько жестоким, чтобы создать атмосферу сдерживания в отношении местных жителей и любой попытки шпионить и передавать силам Коалиции данные и расположение Исламского государства вдоль коридора Евфрата. Однако это лишь спровоцировало восстание среди местного населения, но и оно было грубо подавлено. Неизвестно, являются ли проводящиеся в этом районе американские операции последствием тех действий.

Коридор Евфрата является зоной преследования, где очень часто происходят американские рейды, потому что эта территория является жизненно важной для перемещений между Ираком и Сирией: это единственный маршрут после того, как в ходе осады Мосула в Ираке были перерезаны пути коммуникации с другой столицей Сирии, Раккой. В мае 2015 года подразделение Delta Force провело первый секретный рейд в Сирии для поимки Абу Саяфа, лидера, находящегося в контакте с Абу-Бакром Аль-Багдади: они конфисковали компьютер и другие ценные материалы. 25 марта 2016 года все в том же районе Даир-эз-Зор американские командос захватили автомобиль Абу-Али Аль-Анбари, бывшего лидера Исламского государства, имеющего статус легенды, который, однако, предпочел взорвать себя, чем сдаться живым. А как же русские, преследуют ли они лидеров Исламского государства? На данный момент нет никаких сообщений о проведении ими хотя бы одной операции.

Даниэле Райнери (Daniele Raineri)