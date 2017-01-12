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Россия и Китай, готовьтесь! У ВМС США большие планы в области противоракетной обороны (The National Interest, США)

13.01.2017 ИноСМИ 80 0
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Система «Иджис»
Многофункциональная система "Aegis" (Иджис)
Источник: www.navy.mil

Радары системы Aegis, то есть технологии, размещенные в настоящее время на эсминцах и крейсерах, призваны обеспечить защиту от баллистических ракет на участке подлета, а также возможность уничтожать или перехватывать вражеские крылатые ракеты.

По словам сотрудников военно-морского ведомства, ВМС США проводят модернизацию своих эсминцев и крейсеров с радарами на борту, использующими технологию Aegis, и оснащают их новыми многоцелевыми сигнальными процессорами, системами определения степени поражения, а также осуществляют модернизацию радиочастотной аппаратуры и других находящихся на борту вооружений.

Эта модернизация является частью интенсивных усилий военно-морского ведомства, направленных на оснащение своих эсминцев и крейсеров модернизированными радарными технологиями Aegis, разработанными для того, чтобы помочь кораблям более эффективно атаковать неприятеля, а также защищаться от вражеских ракет.

Радары Aegis, то есть технологии, размещенные в настоящее время на эсминцах и крейсерах, призваны обеспечить защиту от баллистических ракет на участке подлета, а также возможность уничтожать или перехватывать вражеские крылатые ракеты.

Сделка с компанией Raytheon была увеличена на 20 миллионов долларов для проведения такого рода модернизации системы Aegis.

Военно-морские силы проводят модернизацию уже существующих систем с использованием технологии Aegis на кораблях, а также осуществляют модернизацию оборудования на борту строящихся в настоящее время кораблей. Проводимая модернизация будет основываться на наиболее распространенной версии технологии Aegis, которая называется Baseline 9.

В процессе реализации программы модернизации системы Aegis специалисты рассчитывают провести обновление боевых систем, что позволит усилить противовоздушную оборону, а также защиту от баллистических ракет на оснащенных системой Aegis эсминцах класса DDG 51 Arleigh Burke и на крейсерах класса CG 47 Ticonderoga.

Теоретически, разработанная для ВМС технология интегрированного управления огнем и противовоздушной обороной (NIFC-CA - Naval Integrated Fire Control-Counter Air) может использоваться при проведении как оборонительных, так и наступательных действий, отмечают сотрудники военно-морского ведомства. Обладание подобной технологией может оказать влияние на дискуссию в Пентагоне относительно того, каким образом потенциальный неприятель может использовать оружие дальнего радиуса действия, угрожать таким образом вооруженным силам Соединенных Штатов и лишать американские корабли возможности действовать в определенных районных - в том числе вблизи береговой линии.

Обладание системой NIFC-CA позволит, например, надводным кораблям действовать более успешно вблизи береговой линии потенциального врага, не подвергая себя при этом опасности, исходящей от ракет дальнего радиуса действия.

Применение системы NIFC-CA в целях обороны предполагает обнаружение и уничтожение приближающихся противокорабельных ракет врага, тогда как ее использование в наступательных действиях может включать в себя обнаружение и поражение особо ценных объектов со значительно большего расстояния, чем это позволяют делать предыдущие технологии.

Использование новых технологий в наступательных действиях может осуществляться параллельно с появляющейся стратегией "распределенной летальности" (distributed lethality), в рамках которой надводные корабли во все больших масштабах оснащаются новыми или модернизированными видами вооружений.

Новая стратегия основана на осознании того, что военно-морские силы США больше не могут рассчитывать на безоговорочное доминирование на море, которым они обладали в период после окончания холодной войны.

После развала бывшего Советского Союза военно-морские силы США сместили фокус с ведения боевых действий на море с почти равным соперником на такие задачи как борьба против терроризма, борьба против пиратства, а также на проведения операций типа высадка на корабль, проведение проверки на борту и его захват (Visit, Board Search and Seizure).

В последнее время военно-морские силы США вновь сместили свой фокус в сторону борьбы с почти равным по силе противником, и в настоящее время проводится оснащение флота эсминцев, крейсеров и кораблей прибрежной зоны (Littoral Combat Ships) модернизированными или новыми видами вооружений, разработанными для увеличения их наступательной огневой мощи.

Крис Осборн стал главным редактором портала Scout Warrior в августе 2015 года, а до этого он был помощником главного редактора веб-сайта Military. com. Ранее он работал в качестве эксперта в Пентагоне, а также выступал как ведущий и военный эксперт на телеканале CNN и кабельном канале CNN Headline News. Данная статья первоначально была опубликована на сайте Scout Warrior.


Крис Осборн (Kris Osborn)

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Компании
Raytheon
Проекты
LCS-1

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