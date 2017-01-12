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Россия выступает против киберпреступлений, заявил глава Минкомсвязи

13.01.2017 РИА Новости 113 0
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Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров
Источник: http://minsvyaz.ru/

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Россия выступает против кибератак, поскольку это преступления, и борется с этим, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума.

"Любая информация о любых хакерских атаках, взломах и иных киберпреступлениях - это, прежде всего, преступления, поэтому мы, прежде всего, относимся к ним именно в таком ключе. Мы с этим боремся. Поэтому, конечно, как государство мы против этого, мы считаем это преступлением и ни в коем случае это не поддерживаем и осуждаем", - сказал министр, комментируя заявления властей США, обвиняющих Россию в кибератаках.

Министр напомнил, что в прошлом году в РФ предпринимался целый ряд усилий на государственном уровне по борьбе с киберпреступлениями, в частности отдельное совещание проводил глава правительства.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломах, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

12.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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