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В ЗВО прошла тренировка по авиапереброске войск на большие расстояния

13.01.2017 РИА Новости 62 0
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Ми-26
Советский многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экипажи транспортных самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) совместно с мотострелковыми подразделениями в ходе оперативно-мобилизационных сборов руководящего состава округа провели тренировку по переброске войск на большие расстояния, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Тренировка была проведена в целях повышения мобильности мотострелковых подразделений и их готовности к выполнению учебно-боевых задач на незнакомых полигонах.

"Экипажи транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, вертолетов Ми-8 и Ми-26 Западного военного округа совместно с мотострелковыми подразделениями провели тренировку по переброске войск на большие расстояния. Учебное мероприятие прошло в рамках оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава ЗВО", - сказал Мугинов.

По его информации, на этапе практических действий военнослужащие отработали ускоренную погрузку вооружения, военной техники и запасов материальных средств на авиационный транспорт и совершили перелет на один из оперативных аэродромов Ленинградской области.

Оперативно-мобилизационные сборы руководящего состава Западного военного округа проходят под руководством начальника штаба ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова. В них принимают участие более 160 генералов, адмиралов и офицеров управления округа, Балтийского флота, объединений, соединений и воинских частей ЗВО.

12.01.2017
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