Рогозин в феврале посетит Индию для обсуждения ВТС

Дмитрий Рогозин в Индии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в феврале посетит Индию для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества с премьер-министром Нарендрой Моди.

"Мы договорились вопросы военно-технического сотрудничества во время этой поездки с премьером не обсуждать. Я отдельно поеду туда, видимо, в феврале", - сказал Рогозин РИА Новости в четверг, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Индией по строительству истребителя пятого поколения FGFA.

FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) - экспортная версия российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Перспективный комплекс фронтовой авиации, также известен как Т-50). Данный проект является частью проводимой нынешним индийским правительством политики "Make in India". С российской стороны разработчиком самолета выступает ОКБ имени Сухого, а с индийской - компания Hindustan Aeronautics Ltd.