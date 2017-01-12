Рогозин в феврале посетит Индию для обсуждения ВТС
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Дмитрий Рогозин в Индии
Источник: topwar.ru
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в феврале посетит Индию для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества с премьер-министром Нарендрой Моди.
"Мы договорились вопросы военно-технического сотрудничества во время этой поездки с премьером не обсуждать. Я отдельно поеду туда, видимо, в феврале", - сказал Рогозин РИА Новости в четверг, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Индией по строительству истребителя пятого поколения FGFA.
FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) - экспортная версия российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Перспективный комплекс фронтовой авиации, также известен как Т-50). Данный проект является частью проводимой нынешним индийским правительством политики "Make in India". С российской стороны разработчиком самолета выступает ОКБ имени Сухого, а с индийской - компания Hindustan Aeronautics Ltd.
12.01.2017
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