Шойгу отметил сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных сил
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Подготовка техники ВДВ для десантирования
Источник: МО РФ
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В 2016 году продолжилось сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных Сил России, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"К 2021 году обеспеченность Сухопутных войск и Воздушно-десантных войск (ВДВ) современным вооружением составит не менее 70%", - сказал он в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему "Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы".
"Для поддержания боевых возможностей Сухопутных войск завершено формирование ряда общевойсковых соединений. Наращиваются мобильность и ударные возможности ВДВ", - сообщил Шойгу.
По его оценке, в результате проводимых мероприятий "соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ будут обладать достаточным боевым потенциалом для гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил".
12.01.2017
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