Чайка отчитался о выполнении гособоронзаказа 2016 года
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Юрий Чайка
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.Государственный оборонный заказ по итогам 2016 года выполнен на 96%, сообщил в четверг генпрокурор Юрий Чайка.
"Во взаимодействии с Военно-промышленной комиссией и Министерством обороны удалось добиться укрепления финансовой дисциплины при исполнении гособоронзаказа. В истекшем году он выполнен на 96%", - сказал он в поздравительной речи на праздновании 295-летия российской прокуратуры.
12.01.2017
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