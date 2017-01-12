Чайка отчитался о выполнении гособоронзаказа 2016 года



Юрий Чайка

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Юрий ЧайкаИсточник: © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.Государственный оборонный заказ по итогам 2016 года выполнен на 96%, сообщил в четверг генпрокурор Юрий Чайка.

"Во взаимодействии с Военно-промышленной комиссией и Министерством обороны удалось добиться укрепления финансовой дисциплины при исполнении гособоронзаказа. В истекшем году он выполнен на 96%", - сказал он в поздравительной речи на праздновании 295-летия российской прокуратуры.