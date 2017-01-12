Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Шойгу



Сергей Шойгу

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, но будет поддерживать достигнутый уровень военной безопасности, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"При этом хочу подчеркнуть, что мы не намерены втягиваться в новую гонку вооружений", - сказал он в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему "Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы".

По его словам, "важнейшим условием обеспечения боеспособности Вооруженных Сил является готовность личного состава выполнять поставленные задачи в сложной обстановке".

"Это во многом зависит от заботы о военнослужащих со стороны государства", - заметил он.

"В министерстве обороны продолжается работа по разрешению жилищных проблем военнослужащих. Обязательства по обеспечению жильем с 2012 года по настоящее время исполнены в отношении почти 346-ти тысяч семей военнослужащих", - проинформировал министр.

"Сформированная в настоящее время система жилищного обеспечения позволяет министерству обороны предоставлять военнослужащим жилье в плановом порядке", - сказал он.