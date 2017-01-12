Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
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ЗРК средней дальности "Бук-М2" на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских вооруженных сил к концу 2020 года будут перевооружены на зенитные ракетные комплексы дальнего действия С-300В4, средней дальности "Бук-М3" и малой дальности "Тор-М2", а также на зенитные артиллерийские комплексы и переносные ЗРК нового поколения, сообщил журналистам в четверг начальник войск ПВО Александр Леонов.
По его информации, доля оснащенности войсковой ПВО современными образцами, включенными в перечень приоритетных и определяющих облик перспективных систем вооружения, к этому времени составит более 70%.
"К концу 2020 года соединения, части и подразделения ПВО Сухопутных войск будут перевооружены на зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитные артиллерийские комплексы и ПЗРК нового поколения", - сказал Леонов.
Он добавил, что наращивание боевого состава и комплектное перевооружение приведут к росту боевых возможностей войск ПВО практически в два раза, что значительно увеличит эффективность противовоздушной обороны.
"В результате на всех стратегических направлениях будет создана надежная система ПВО, прикрывающая не только группировки войск, но и важные государственные объекты в зонах их ответственности", - заключил генерал.
12.01.2017
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