Военный эксперт: США создают в Европе новый "пороховой погреб"



Владимир Козин

Источник: РИА Новости. Sputnik Владимир КозинИсточник: РИА Новости. Sputnik

В Польшу прибыла первая партия танков, другой военной техники, а также военнослужащих армии США. Эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что такой передислокации сил НАТО в восточном направлении не было со времен распада СССР.

Почти тысяча военнослужащих и первое оборудование американской танковой бригады прибыли на территорию Польши, заявил официальный представитель Минобороны страны Бартоломей Мищевич.

"Сегодня на нашей территории уже почти тысяча американских военных. Первое оборудование также пересекло польскую границу", – цитирует Мищевича телеканал Polsat. По его словам, официальная церемония встречи американских военных состоится 14 января.

Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев. Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов, и в регионе на постоянной основе находились американские силы.

Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, а также 144 БМП Bradley.

Как отмечают западные СМИ, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны. Военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

Ранее сообщалось, что американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии. Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4 тысячи человек.

Главный советник директора РИСИ, профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что подобной передислокации сил НАТО в восточном направлении не было со времен распада Советского Союза. И для этого есть несколько причин.

"По данным бундесвера, для транспортировки всей этой махины потребуется 900 вагонов общей протяженностью 14 километров! Для чего все это делается? Во-первых (Барак) Обама хочет "подгадить" Дональду Трампу, разгромившему на выборах кандидата от демократов. Во-вторых, США надо выторговать повышенные расходы союзников по НАТО в Европе на оборонные цели – то есть выше 2% ВВП, как было принято на саммите НАТО в Уэльсе. А третья причина – это держать в напряжении весь земной шар и европейцев, в частности – создать в Европе новый "пороховой погреб". Сейчас это программа "номер один"", – сказал Владимир Козин.

По его словам, США в своем желании противодействовать России делают заложницей Европу.

"Нельзя забывать, что США и НАТО намерены усилить авиационную, противолодочную, противоракетную, разведывательную и иную деятельность с использованием тяжелой военной техники, в которой отрабатываются операции наступательного характера. Кроме того, чтобы оправдывать всякого рода санкции, надо постоянно накалять обстановку, чтобы никто не задавал вопроса: а нужно ли НАТО вообще? Вот раньше натовцы хотели иметь в составе своих многонациональных сил быстрого развертывания до 40 тысяч человек. А в конце прошлого года руководство альянса заявило о готовности развернуть уже до 300 тысяч человек. То есть создается какая-то новоявленная Антанта, в которой будет задействовано 16 из 28 государств-членов Североатлантического блока. Европу делают заложницей второй фазы пресловутой холодной войны, которую инициировал Обама. Так и хочется сказать: заканчивайте вы это дело! Зачем вы держите Европу в нервном шоке, в постоянном стрессе? У вас у самих куча разных проблем. Так занимайтесь внутренними делами, как советует Дональд Трамп", – отметил Владимир Козин.