Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России создадут подразделения по борьбе с беспилотниками

13.01.2017 РИА Новости 123 0
0
Понравилась новость?
 0
РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. В войсках Восточного военного округа будут созданы специализированные подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

"На ракетно-стрелковой конференции, которая прошла в Амурской области, обсуждались вопросы совершенствования методов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и создание соответствующих подразделений", - сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

По его словам, на конференции был также разработан план крупномасштабного тактического учения частей ПВО округа на полигоне в Бурятии, обсуждалась организация боевого дежурства и взаимодействия авиации, средств войсковой ПВО и сил ПВО береговых войск Тихоокеанского флота. Участники конференции подвели итоги полевых выходов войск ПВО Восточного округа и тактических учений с боевыми пусками ракет.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ТОФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 13.01 01:10
  • 3150
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.01 00:42
  • 4005
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.01 00:39
  • 19
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 13.01 00:35
  • 6
Турецкий блицкриг в Сирии не удался
  • 13.01 00:01
  • 144
Удобные «зеленые человечки»
  • 12.01 23:21
  • 50
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 12.01 23:14
  • 22
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 12.01 23:04
  • 31
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 12.01 22:42
  • 23
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 22:24
  • 5
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 12.01 21:48
  • 78
Выборы в США 2016
  • 12.01 21:42
  • 4
Разведка США заявила, что ГРУ допустило утечки о приеме допинга американскими спортсменами
  • 12.01 20:13
  • 24
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 12.01 19:36
  • 77
Во Флориде во время тестов взорвалась ракета-носитель Falcon 9
  • 12.01 19:20
  • 3
"Роскосмос" опубликовал доклад о причинах крушения ТГК "Прогресс МС-04"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  