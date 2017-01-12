В России создадут подразделения по борьбе с беспилотниками
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Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев
ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. В войсках Восточного военного округа будут созданы специализированные подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
"На ракетно-стрелковой конференции, которая прошла в Амурской области, обсуждались вопросы совершенствования методов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и создание соответствующих подразделений", - сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
По его словам, на конференции был также разработан план крупномасштабного тактического учения частей ПВО округа на полигоне в Бурятии, обсуждалась организация боевого дежурства и взаимодействия авиации, средств войсковой ПВО и сил ПВО береговых войск Тихоокеанского флота. Участники конференции подвели итоги полевых выходов войск ПВО Восточного округа и тактических учений с боевыми пусками ракет.
12.01.2017
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