В учениях от Твери до Иркутска участвуют около 30 ПГРК "Тополь" и "Ярс"
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около 30 пусковых установок ракетных комплексов "Тополь" и "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей, сообщило Минобороны России.
"Первые в 2017 году тактические занятия с выводом около 30 автономных пусковых установок ПГРК "Тополь" и "Ярс" на полевые позиции проходят в пяти ракетных соединениях от Тверской до Иркутской областей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учения проводятся круглосуточно без ограничений, в том числе в суровых климатических и погодных условиях. Они позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.
Сообщается, что на занятиях будет отработано приведение подразделений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса на маршруты боевого патрулирования и боевое дежурство на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.
Как уточнили в Минобороны, особое внимание будет уделено противодействию воздушному и наземному противнику, отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранению боеспособности и выполнению боевых задач в сложных условиях. Одной из приоритетных задач станет отработка поиска, блокирования и уничтожения условных диверсантов в ночное время. Кроме того, для воздушной разведки будет применяться беспилотный летательный аппарат.
В учениях участвуют около 1 тысячи новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.
12.01.2017
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