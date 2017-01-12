В учениях от Твери до Иркутска участвуют около 30 ПГРК "Тополь" и "Ярс"



Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около 30 пусковых установок ракетных комплексов "Тополь" и "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей, сообщило Минобороны России.

"Первые в 2017 году тактические занятия с выводом около 30 автономных пусковых установок ПГРК "Тополь" и "Ярс" на полевые позиции проходят в пяти ракетных соединениях от Тверской до Иркутской областей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учения проводятся круглосуточно без ограничений, в том числе в суровых климатических и погодных условиях. Они позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.

Сообщается, что на занятиях будет отработано приведение подразделений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса на маршруты боевого патрулирования и боевое дежурство на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.

Как уточнили в Минобороны, особое внимание будет уделено противодействию воздушному и наземному противнику, отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранению боеспособности и выполнению боевых задач в сложных условиях. Одной из приоритетных задач станет отработка поиска, блокирования и уничтожения условных диверсантов в ночное время. Кроме того, для воздушной разведки будет применяться беспилотный летательный аппарат.

В учениях участвуют около 1 тысячи новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.