Новый телескоп в Бурятии открыл 40 астероидов за 24 часа наблюдений



Источник: © Юрий Смитюк/TACC, архив Источник: © Юрий Смитюк/TACC, архив

В основном их размеры в диаметре составляют от 4 до 16 км и находятся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Оптический телескоп АЗТ-33ВМ Саянской солнечной обсерватории, заработавший в 2016 году в горах Бурятии, обнаружил 40 ранее неизвестных астероидов, сообщил ТАСС руководитель лаборатории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Максим Еселевич.

"В ходе наблюдений в 2016 году общей продолжительностью около 24 ночных часов были получены координатные измерения 115 объектов. 75 объектов были идентифицированы как известные астероиды, а по 40 объектам информация в базе данных Центра малых планет (входит в Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики в США и занимается сбором и систематизацией данных о малых телах в Солнечной системе - прим. ТАСС) не содержалась", - рассказал он.

По словам Еселевича, в основном размеры этих астероидов в диаметре составляют от 4 до 16 км и находятся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии от 150 до 450 млн км от Земли. Три неизвестных астероида получили временные номера. Для того чтобы получить достаточно данных об открытых небесных телах, астрономам пришлось провести специальные астрометрические измерения в течение трех ночей.

"Для надежного определения орбиты космического объекта одного измерения не достаточно и требуется несколько измерений на временном интервале около суток. Такие измерения можно делать как на этом телескопе, так и на более узкопольных телескопах, имеющих достаточный размер главного зеркала", - пояснил ученый.

Возможности телескопа

Саянская солнечная обсерватория, основанная в 1966 году, расположена в горах на высоте 2000 метров у поселка Монды Тункинского района Бурятии. В нее входят несколько телескопов, широкоугольный АЗТ-33ВМ с диаметром главного зеркала 1,6 метра и полем зрения 2,8 градуса заработал в прошлом году. Он предназначен для работы в паре с инфракрасным телескопом АЗТ-33ИК, диаметр его главного зеркала также составляет 1,6 метра.

АЗТ-33ВМ может служить не только для поиска астероидов, но и для слежения за космическим мусором в околоземном космическом пространстве. При этом он способен "видеть" объекты диаметром меньше 20 см на геостационарной орбите, что было невозможно для имевшихся ранее российских средств контроля космического пространства. "Характеристики телескопа АЗТ-33ВМ позволяют обнаруживать мелкоразмерный космический мусор, что и было показано в наблюдениях", - отметил Еселевич.

Однако сейчас телескоп работает не в полную меру, поскольку на нем установлена только одна из 16 ПЗС-матриц фотоприемника, предусмотренных проектом. По словам Еселевича, эта проблема связана с недостаточным финансированием проекта. "Из имеющихся средств было принято решение выполнить разработку самой камеры, что само по себе представляет значительную техническую проблему и в нашей стране было выполнено впервые. Изготовление же ПЗС-приемников давно и хорошо отработано фирмой e2v (Великобритания), но, к сожалению, им сложно найти замену - эта фирма фактически монополист на рынке", - пояснил собеседник агентства.

Решение этой проблемы, по словам ученого, упирается только в финансирование. По этому вопросу были обращения в организации Роскосмоса и ФАНО, но пока поддержки ученые не получили, заключил Еселевич.