Первые шесть Су-24 вернулись из Сирии в Россию
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М во время боевого вылета в Сирии
Источник: МО РФ
В ведомстве сообщили также, что четыре Су-25 прибыли в Сирию в рамках ротации
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первые шесть бомбардировщиков Су-24 уже переброшены с сирийской авиабазы Хмеймим на территорию России в рамках сокращения группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, четыре штурмовика Су-25 прибыли туда на днях в рамках плановой ротации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На территорию Российской Федерации с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24. В ближайшее время с территории Сирийской Арабской Республики спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава", - сказал он.
При этом четыре штурмовика Су-25, о прибытии на авиабазу которых сообщил ранее американский телеканал FoxNews, были переброшены туда в рамках плановой ротации, пояснил Конашенков.
"В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ забыть одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы "увеличении военного присутствия России в Сирии" - не более чем примитивная пропагандистская "утка", - заявил представитель Минобороны.
Он также напомнил, что с 6 января в Североморск возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации.
Россия начала сокращение военного присутствия в Сирии после вступления в силу 30 декабря минувшего года перемирия, гарантами которого выступают Москва и Анкара. К режиму прекращения огня присоединились сирийские власти и несколько группировок вооруженной оппозиции, при этом перемирие не распространяется на запрещенные в РФ террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам (бывшая "Джебхат ан-Нусра").
12.01.2017
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