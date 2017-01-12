Первые шесть Су-24 вернулись из Сирии в Россию



Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М во время боевого вылета в Сирии

Источник: МО РФ Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М во время боевого вылета в СирииИсточник: МО РФ

В ведомстве сообщили также, что четыре Су-25 прибыли в Сирию в рамках ротации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первые шесть бомбардировщиков Су-24 уже переброшены с сирийской авиабазы Хмеймим на территорию России в рамках сокращения группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, четыре штурмовика Су-25 прибыли туда на днях в рамках плановой ротации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На территорию Российской Федерации с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24. В ближайшее время с территории Сирийской Арабской Республики спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава", - сказал он.

При этом четыре штурмовика Су-25, о прибытии на авиабазу которых сообщил ранее американский телеканал FoxNews, были переброшены туда в рамках плановой ротации, пояснил Конашенков.

"В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ забыть одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы "увеличении военного присутствия России в Сирии" - не более чем примитивная пропагандистская "утка", - заявил представитель Минобороны.

Он также напомнил, что с 6 января в Североморск возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации.

Россия начала сокращение военного присутствия в Сирии после вступления в силу 30 декабря минувшего года перемирия, гарантами которого выступают Москва и Анкара. К режиму прекращения огня присоединились сирийские власти и несколько группировок вооруженной оппозиции, при этом перемирие не распространяется на запрещенные в РФ террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам (бывшая "Джебхат ан-Нусра").