Минобороны РФ начало курс лекций "Армия и общество"



Здание Министерства обороны РФ

Источник: © Сергей Карпов/ТАСС Здание Министерства обороны РФИсточник: © Сергей Карпов/ТАСС

Одной из задач проекта является изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам "цветных революций", отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российское военное ведомство начинает курс лекций "Армия и общество", предназначенный для офицеров, чиновников и представителей общественности, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Задача данного проекта - анализ современных технологий взаимодействия с обществом, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам "цветных революций", - сказал министр на установочной лекции.

По его словам, базовой площадкой курса станет Военная академия Генерального штаба. Среди участников - руководящий состав Минобороны, слушатели военных академий, представители органов власти, политологи, ведущие эксперты в области СМИ, общественные деятели.

"Курс предназначен для высших и старших офицеров Вооруженных сил, сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации. В современных условиях всесторонняя государственная и общественная поддержка становится непременным условием успешного выполнения задач, возложенных на Вооруженные силы", - добавил Шойгу.

Как отметил глава военного ведомства, престиж военной службы растет в том числе благодаря успешной организации всестороннего взаимодействия Минобороны с институтами гражданского общества.