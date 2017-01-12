Минобороны РФ начало курс лекций "Армия и общество"
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Здание Министерства обороны РФ
Источник: © Сергей Карпов/ТАСС
Одной из задач проекта является изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам "цветных революций", отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российское военное ведомство начинает курс лекций "Армия и общество", предназначенный для офицеров, чиновников и представителей общественности, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Задача данного проекта - анализ современных технологий взаимодействия с обществом, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам "цветных революций", - сказал министр на установочной лекции.
По его словам, базовой площадкой курса станет Военная академия Генерального штаба. Среди участников - руководящий состав Минобороны, слушатели военных академий, представители органов власти, политологи, ведущие эксперты в области СМИ, общественные деятели.
"Курс предназначен для высших и старших офицеров Вооруженных сил, сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации. В современных условиях всесторонняя государственная и общественная поддержка становится непременным условием успешного выполнения задач, возложенных на Вооруженные силы", - добавил Шойгу.
Как отметил глава военного ведомства, престиж военной службы растет в том числе благодаря успешной организации всестороннего взаимодействия Минобороны с институтами гражданского общества.
12.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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