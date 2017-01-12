Самарские мотострелки получили на вооружение около 10 РСЗО "Град"
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Смонтированная на шасси автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ-5350" 122-мм реактивная система залпового огня "Град"
Источник: www.vestnik-rm.ru
Реактивные системы позволят вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км
САМАРА, 12 января. /ТАСС/. Около 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" поступили на вооружение мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"В соединение поступили около десяти РСЗО "Град" на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал". Реактивные системы позволят боевым расчетам автоматизировать систему управления наведением и огнем, а также вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км", - сообщили в пресс-службе.
Новая мотострелковая бригада ЦВО была сформирована в Самарской области в конце 2016 года, в ее составе - мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, инженерные и другие подразделения.
12.01.2017
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