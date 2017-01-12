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Экипажи воссозданной 90-й танковой дивизии впервые начали подготовку к биатлону

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 58 0
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Танк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М
Источник: www.militaryparitet.com

Занятия проходят в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Военнослужащие 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), воссозданной в декабре 2016 года, впервые приступили к тренировкам в рамках подготовки к соревнованиям по танковому биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Военнослужащие легендарной 90-й танковой дивизии, воссозданной в декабре прошлого года, впервые приступили к тренировкам по танковому биатлону. Занятия проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, в ходе которых экипажи танков Т-72Б3 выполняют учебно-боевые стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 900 до 2200 метров, имитирующим танки и низколетящие вертолеты. Также, механики-водители осваивают технику скоростного преодоления препятствия в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений", - отметили в пресс-службе.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

Решением командующего ЦВО, в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как "корпус черных ножей" (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон". Он формируется на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

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