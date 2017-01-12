Экипажи воссозданной 90-й танковой дивизии впервые начали подготовку к биатлону



Танк Т-72Б3М

Источник: www.militaryparitet.com Танк Т-72Б3МИсточник: www.militaryparitet.com

Занятия проходят в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Военнослужащие 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), воссозданной в декабре 2016 года, впервые приступили к тренировкам в рамках подготовки к соревнованиям по танковому биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Военнослужащие легендарной 90-й танковой дивизии, воссозданной в декабре прошлого года, впервые приступили к тренировкам по танковому биатлону. Занятия проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, в ходе которых экипажи танков Т-72Б3 выполняют учебно-боевые стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 900 до 2200 метров, имитирующим танки и низколетящие вертолеты. Также, механики-водители осваивают технику скоростного преодоления препятствия в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений", - отметили в пресс-службе.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

Решением командующего ЦВО, в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как "корпус черных ножей" (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон". Он формируется на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.