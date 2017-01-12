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CNN: Пентагон передислоцировал радары ближе к Аляске в ответ на планы КНДР

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 69 0
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Sea-Based_ X-Band_ Radar
Sea-Based X-Band Radar (SBX). Источник: www.oilmarket-magazine.com

Передислокация позволит засекать ракеты, запущенные в сторону Аляски, Гуама и Западного побережья США

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пентагон передислоцировал радарные установки морского базирования SB-X к северу от штата Гавайи, на полпути к штату Аляска. Это шаг стал первой реакцией по линии военного ведомства США на планы КНДР провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщила телекомпания CNN.

Сбор данных

По ее сведениям, SB-X рассчитан на более широкий сбор данных о запусках и испытаниях ракет большой дальности. В данном случае радар позволит американцам засекать ракеты, запущенные в направлении Аляски, Гуама и Западного побережья США, уточнила CNN. Она оговорилась, что SB-X способны находится на воде на протяжении непродолжительного периода времени, поэтому американским военным придется угадывать оптимальные сроки дислоцирования установок.

Ответ на политику США

Ранее в январе 2017 года представитель МИД КНДР заявил, что Пхеньян разрабатывает МБР "в интересах самообороны на фоне ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов". "Время и место проведения испытания определит руководство страны", - отметил дипломат. В Пхеньяне настаивают на том, что КНДР "приступила к разработке МБР исключительно из-за враждебной политики Вашингтона, который многие годы пытается нарушить суверенитет и права народной республики".

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, заявляя, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за враждебной политики Вашингтона.

Арсенал США

В начале января 2017 года глава Пентагона Эштон Картер в интервью телекомпании NBC заявил о готовности сбивать ракеты, запущенные с территории КНДР, если они будут представлять угрозу для США или их союзников.

В настоящее время ВМС США располагают возможностями перехвата баллистических ракет на траектории полета к цели корабельными средствами ПРО. ВМС, в частности, имеют пять крейсеров с управляемым ракетным оружием типа Ticonderoga и 25 эсминцев УРО типа Arleigh Burke, которые оснащены средствами ПРО. Из этих кораблей 16 входят в состав Тихоокеанского флота и 14 - в состав Атлантического флота.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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