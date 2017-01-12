Итальянский партнер вышел из "Гражданских самолетов Сухого"



Первый самолет Sukhoi Superjet SSJ100-95B (заводской номер 95102, регистрация EI-FWA), переданный ирландской авиакомпании CityJet

Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Первый самолет Sukhoi Superjet SSJ100-95B (заводской номер 95102, регистрация EI-FWA), переданный ирландской авиакомпании CityJetИсточник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Как сообщил 11 января 2017 года веб-ресурс ATO.RU, итальянская промышленная компания Leonardo (в прошлом - холдинг Finmeccanicа) окончательно вышла из состава акционеров российского предприятия ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которое выпускает региональный самолет Sukhoi Superjet SSJ100 (SSJ 100). В документе, размещенном ГСС на сайте раскрытия информации 9 января, говорится, что Авиационная холдинговая компания "Сухой" владеет теперь 100% их акций. Стать единоличным акционером она смогла, выкупив 5,53% у "дочки" Leonardo - компании World’s Wings SA, которая теперь перестала быть аффилированной к ГСС.

Выход итальянского партнера из ГСС объясняется как его недовольством финансовыми показателями проекта, так и увеличением доли "Сухого". Компания Alenia Aeronautica (ныне - Leonardo Aircraft), вошедшая в холдинг Finmeccanicа, стала стратегическим партнером программы SSJ 100 в 2009 г. Она инвестировала в проект 183 млн долл., получив в обмен блокирующий пакет в 25% +1 акцию ГСС.

В 2014 г. российское правительство решило поддержать ГСС через внесение в уставный капитал предприятия 36 млрд руб. Допэмиссию акций выкупила компания "Сухой", что позволило ей увеличить свою долю в производителе до 94,47%. У Finmeccanica осталось 5,53% акций. Тогда партнеры договорились, что итальянская сторона сможет сохранить блокирующий голос в ГСС до конца 2017 г., когда она должна была внести в уставный капитал производителя не менее 390 млн долл., чтобы восстановить свою долю. В 2016 г. стало ясно, что итальянский холдинг решил выйти из ГСС, посчитав это партнерство неприбыльным.

Тем не менее Leonardo пока остается в программе SSJ 100. Компания владеет 51% акций еще одного совместного предприятия с "Сухим" - SuperJet International (SJI). Это СП, расположенное в Венеции, занимается кастомизацией самолетов SSJ 100 для западных клиентов, а также техподдержкой и обучением заказчиков.

Участники проекта - "Сухой", Leonardo, ГСС и SJI пока не комментируют перспективы участия итальянской стороны в программе SSJ 100. Как ранее сообщала газета "Коммерсант", итальянская компания думала о том, чтобы уменьшить свою долю в SJI c 51 до 10%.

ГСС пока официально не сообщили, сколько самолетов SSJ 100 было выпущено в 2016 г. Но по данным издания Komcity.ru, в прошлом году на производственной площадке компании в Комсомольске-на-Амуре собрали 19 ВС, что на две машины больше, чем годом ранее. SSJ 100 выпускается с 2011 г., пик производства - 35 ВС - был достигнут в 2014 г.