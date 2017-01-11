Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии
|
|
EF-2000 «Тайфун»
5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, сообщили в минобороны Литвы.
Вместе с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Германии, находящимися на авиабазе в Эстонии, четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Нидерландов будут составлять объединенную военно-воздушную патрульную группу НАТО в странах Балтии.
Министерство обороны Литвы также сообщило, что первый раз голландские истребители выполняли миссию воздушной полиции НАТО в Литве в 2005 году, а с сентября по декабрь 2014 года – в Польше.
К слову, власти Литвы, Латвии и Эстонии преуспели в нагнетании антироссийской истерии, предоставив полный контроль над своим воздушным пространством руководству НАТО, имеющему свои планы на будущее этого региона.
Рассматривая небо Балтийских государств как плацдарм для нападения на Беларусь и Россию, воздушное пространство предполагаемого театра военных действий, начиная с 2004 года, по подсчетам «Военно-политического обозрения», уже освоило около 450 пилотов Альянса, задействовав за это время более 200 самолетов.
Для оттачивания мастерства пилотов на прибалтийском «полигоне» истребители ВВС Германии с понедельника по пятницу планируют совершать тренировочные полеты на низких высотах над территорией Эстонии, сообщил главный штаб Сил обороны страны.
«Истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon будут осуществлять полеты еженедельно по рабочим дням на высоте не менее 152 метров», – говорится в сообщении.
Проще говоря, представители НАТО сами раскрывают всю суть своих маневров, открыто показывая, что миссия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии – это всего лишь ширма. На самом деле, натовские летчики прибывают для отработки совсем иных задач.
В первую очередь, это способы прорыва рубежей противовоздушной обороны России и Беларуси. В ходе полета на малой высоте и вблизи белорусских и российских границ экипажи отрабатывают задачи по скрытному перемещению боевых машин и обходу средств ПВО противника. Фактом является то, что над Прибалтикой уже давно создана беспилотная зона под контролем ЗРС С-300 Беларуси и С-400 России, которые обеспечивают защиту не только своих воздушных рубежей, но и «накрывают» небо над Литвой, Латвией и Эстонией. И это очень сильно заставляет нервничать натовских «ястребов».
Любая провокация в сторону Союзного государства России и Беларуси – и для альянса небо Балтии станет вторым Вьетнамом. Из-за этого и тренируются натовцы так близко к земле, вынашивая несбыточные планы по преодолению российско-белорусских рубежей обороны.
Таким образом, истребители НАТО в небе над Балтией ведут не только патрульную миссию, но также проводят тренировки по боевому применению, ведут разведку приграничных территорий Беларуси и осуществляют наблюдение за военной деятельностью на западе Российской Федерации.
Мирослав Краевский
11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.09.2012 Сербия останется нейтральной
25.02.2010 Предел допустимой оборонки
03.02.2010 Российское оружие не сдает позиций
13.12.2016 США оснастят Польшу ракетами, способными добить до России
23.03.2016 Модель «неизбежного»
16.03.2016 Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
08.02.2016 Турция рискует лишиться всей своей боевой авиации
28.12.2015 10 главных событий 2015 года