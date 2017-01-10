НАТОвская «игла» стандартов или правильный выбор Беларуси



Военнослужащие ВС Белоруссии

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС БелоруссииИсточник: www.belvpo.com

Начало 2017 года вызвало немало удивлений у военных экспертов и специалистов из-за новости с Украины – там будут производить оружие по стандартам НАТО. И первым образцом станет американская винтовка М16 модели WAC47. Производить ее вместе с американской компанией Aeroscraft будет «Укроборонсервис», который входит госконцерн «Укроборонпром».

Компании даже пришли к соглашению о производстве карабинов калибра 7,62х39 мм, то есть способных вести стрельбу стандартными патронами семейства АК-47.

«Изготовление оружия по стандарту НАТО – важная часть развития и реформирования украинского ОПК», — заявил глава «Укроборонсервиса» Сергей Микитюк.

Эта роль настолько важная, что официальный Киев, невзирая на экономическую нецелесообразность, готов в угоду американским партнерам уничтожить свой ВПК. Именно уничтожить – ведь суть перехода на стандарты НАТО состоит в том, что все вооружение должно быть только американского производства (или по их лицензии) и еще пары-тройки приближенных стран, при этом запрещается производство любых других образцов оружия и его комплектующих, коими раньше славилась Украина. Таким образом, США одним выстрелом убивает двух зайцев: во-первых, украинский военпром теряет самостоятельность, так как перестает производить свое вооружение, а во-вторых, Вашингтон, начав производство М16 на Украине, обходит запрет на поставки Киеву стрелкового оружия. Это, в свою очередь, может привести к тому, что вскоре у границ Беларуси и России может появиться большое количество не учтенного оружия, причем как по стандартам Альянса, так и советского производства, которое, зная руководство соседней страны, начнут массово списывать и продавать.

Это далеко не первый опыт соседнего государства по организации так называемого импортозамещения, курс на который взят после Крымского референдума и конфликта на юго-востоке Украины. Тогда киевские власти огласили полный отказ от военно-технического сотрудничества с Россией. К слову, даже американские партнеры, несмотря на отказ сотрудничества с Кремлем, полностью не перестали работать с Москвой, так как это большие деньги, которые в Америке считать умеют. К слову, ВТС РФ и Украины до разрыва отношений приносил последней чистой прибыли более миллиарда долларов США в год (по неофициальным данным). У богатых свои причуды!

О способности украинского военпрома производить качественные образцы вооружения, с учетом того, что «Укроборонпром» уже с 2015 года отрабатывает проект создания в стране в сотрудничестве с западными партнерами (!) нового производства боеприпасов на замену утраченных и единственных в своем роде «Луганского патронного завода» и «Донецкого казенного завода химических изделий» свидетельствует одна из новинок –120-мм миномет «Молот». Он был создан по заказу министерства обороны Украины специалистами завода «Маяк» всего за два месяца! В отличие от старого советского образца, «Молот» делают из новейших сплавов, которые продлевают его «жизнь», а благодаря конструкторским решениям миномет якобы реже выходит из строя. Однако вскоре эта новинка наглядно показала свои «достоинства»: металл очень быстро начинал ржаветь и окисляться, возникли проблемы с подъемным механизмом, выходил из строя механизм наведения и предохранения от двойного заряжания. И это далеко не полный перечень всех неисправностей при довольно существенной стоимости минометов – более 48 тыс. гривен (почти 20 тыс. долларов США) за единицу.

И если раньше соседняя страна славилась выпуском такой высокотехнологичной продукции как агрегаты и комплектующие к ракетно-космической технике, газотурбинные установки для кораблей, авиационные двигатели и агрегаты авиатехники, узлы и комплектующие к авиационным управляемым ракетам, запчасти к радиолокационным станциям, то сейчас – серийным производством новых минометов, разработанных в соответствии с техническими стандартами НАТО, снайперских винтовок, а также специальными боевыми модулями для импортных бронемашин HMMWV и Saxon. Существенный рывок вперед!

Подобная картина наблюдалась со всеми странами бывшего Варшавского договора, а ныне потенциальными кандидатами на вступление в Альянс и новыми членами Североатлантического блока – Польша, Болгария, Румыния, Чехословакия, страны Балтии, теперь, по-видимому, наступила очередь и Украины. Таким образом, военно-политическое руководство НАТО уничтожает имеющуюся в государствах национальную оборонную промышленность и подсаживает их на «иглу» стандартов блока.

Официальный Киев еще в 2015 году озвучил планы по переводу производства оборонной продукции на стандарты НАТО в полном объеме до конца 2018 года. Что из этого выйдет – покажет время, но благодаря такой политике, свое место Украина на оружейном рынке, а также в структуре российского ОПК потеряла и его уже сейчас способны занять многие другие страны, в том числе и Беларусь.

Необходимо отметить, что после распада Советского союза в Беларуси, в отличие от Украины и России, были сохранены все НИИ и КБ оборонного сектора, которые были практически сразу национализированы. Это позволило не допустить развала оборонного сектора промышленности страны. Кроме того, сохранив и преумножив связи с основными партнерами, имеющиеся научные кадры, создав национальную школу военных специалистов, в Синеокой определили основные направления развития ВПК: телекоммуникация, оптика и электроника.

Белорусские оборонщики, четко понимая свои ограниченные возможности на оружейном рынке, занялись модернизацией различных систем вооружения и военной техники советского производства, а также разработкой новых образцов оптики, связи, ПВО и автомобильной техники.

В настоящее время в Беларуси производят высококачественные вычислительные комплексы, системы автоматизации и программного обеспечения, навигационные приборы, средства связи и РЭБ, РЛС, оптическое оборудование, БПЛА, ракетное вооружение и автомобильную технику, которые пользуются спросом далеко за пределами страны.

И тот факт, что белорусская продукция конкурентоспособна, в том числе и в России, где производству товаров военного назначения уделяется особое внимание и выделяются для этого существенные денежные средства, свидетельствует о многом. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Минск стабильно входит в Топ-20 ведущих мировых экспортеров оружия (это без учета услуг по ремонту и модернизации военной техники).

Деятельность оборонных предприятий способствовала постановке в Вооруженные Силы Республики Беларусь более 600 единиц новейших, модернизированных и отремонтированных образцов ВВСТ. Это средства огневого поражения, связи и радиоэлектронной борьбы, а также подвижности, которые способствуют качественному выполнению задач по предназначению и позволяют нанести любому агрессору непоправимый ущерб.

Учитывая тенденции развития современной международной обстановки, наличие в стране национальной и качественно функционирующей системы по разработке и производству образцов вооружения, которые используются национальными вооруженными силами, уже в полной мере является необходимым элементом существования государства.

Владимир Вуячич