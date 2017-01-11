В сухом остатке



Лайнер Sukhoi Superjet 100

Источник: AFP Лайнер Sukhoi Superjet 100Источник: AFP

Почему производитель Sukhoi Superjet 100 и авиакомпании несут убытки

Каждый пятый российский самолет Sukhoi Superjet 100 вывели из эксплуатации из-за дефекта. Эту информацию "Коммерсантъ FM" подтвердили в компании-производителе "Гражданские самолеты Сухого". Всего в мире используется 87 подобных лайнеров. По требованию Росавиации 14 из них не эксплуатируются. Устранить дефекты планируется до конца января. Сколько денег могут потерять авиакомпании и производитель "Сухого"? Директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак пояснил, что каждый день простоя принесет убытки в несколько миллионов рублей.

"Самолет такого класса должен зарабатывать для авиакомпании несколько миллионов рублей в день. А эти самолеты простаивают довольно долго. Что касается производителя, то у него тоже существенные затраты возникают: надо выявить реальную корневую причину возникновения этих трещин, необходимо разработать технологию ремонта, собрать бригады, которые поедут на аэродромы. Это довольно дорогостоящая, длительная операция, - отметил он. - Но я хотел бы сказать, что ничего катастрофического здесь нет. Sukhoi Superjet в эксплуатации уже порядка семи-восьми лет. К сожалению, их очень мало сделано, в пределах сотни. Поэтому выявление этих "детских болезней" идет относительно медленно".

У самолетов Sukhoi Superjet 100 были обнаружены дефекты в хвостовом стабилизаторе. Этот механизм - один из важнейших в лайнере. Он отвечает за управление судном. Но в компании-производителе "Коммерсантъ FM" заявили, что дефект не критический. Самолеты ремонтируются прямо в аэропортах. Проблему выявили вовремя, в будущем эта неисправность могла бы привести к серьезным последствиям, отметил ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

"Самолет в воздухе от одной неполадки не развалится. Но проблема в том, что подобные дефекты могут в перспективе привести к очень серьезным последствиям. Выявленная проблема относится не к конструктивным недостаткам самолета, а к технологическим, определенным ошибкам при сборке самолета. Устранение этой проблемы не должно занять очень много времени. И это событие, по понятиям авиационного мира, не является из ряда вон выходящим", - пояснил он.

Sukhoi Superjet в основном эксплуатируют российские авиакомпании и федеральные госорганы. Например, в авиапарке "Аэрофлота" - 30 машин. Шесть из них сейчас в ремонте, сообщают СМИ. При этом у мексиканского перевозчика Interjet повреждения обнаружили сразу на половине самолетов. На ремонт отправили 11 из 22 лайнеров.

Полина Смертина