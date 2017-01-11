В ДОСААФ заявили, что могут готовить к армии до 80 тысяч юношей ежегодно



Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Источник: РИА Новости. Кирилл Брага Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ДОСААФ России ежегодно может готовить к армии до 80 тысяч юношей, в то время как в 2016 году было подготовлено более 32 тысячи призывников, заявил заместитель председателя объединения Сергей Сериков.

"На ДОСААФ России возложена государственная задача: подготовка граждан по военно-учетным специальностям. В совокупности имеющаяся база позволяет осуществлять подготовку специалистов по военно-учетным специальностям в объеме до 80 тысяч человек в год", - сказал Сериков на подведении итогов осеннего призыва.

По его словам, в соответствии с заданием Минобороны ДОСААФ в 2016 году подготовил 32,6 тысячи граждан по 12 военно-учетным специальностям.

"Особенностью обучения в 2016 году явилась подготовка специалистов для Воздушно-десантных войск. В 2016 году плановым заданием на подготовку граждан по военно-учетным специальностям в интересах ВДВ было установлено 1 тысяча человек, выполнение составило 1 011 человек", - добавил Сериков.

Он также отметил, что с учетом приобретенного опыта ДОСААФ России рассматривает подготовку призывников для службы в ВДВ, а в последующем - для частей морской пехоты и специального назначения. При этом перечень военно-учетных специальностей на последующие годы планируется расширять. Так, в 2016-2017 годах началась подготовка специалистов для войск связи.

"В настоящее время проводим эксперимент "Моряк" по двум специальностям подготовки специалистов для Военно-морского флота, по итогам которого будет приниматься решение о подготовке этих специалистов для Вооруженных сил по военно-учетным специальностям", - заключил замглавы ДОСААФ.