Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ДОСААФ заявили, что могут готовить к армии до 80 тысяч юношей ежегодно

12.01.2017 РИА Новости 73 0
0
Понравилась новость?
 0
ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ДОСААФ России ежегодно может готовить к армии до 80 тысяч юношей, в то время как в 2016 году было подготовлено более 32 тысячи призывников, заявил заместитель председателя объединения Сергей Сериков.

"На ДОСААФ России возложена государственная задача: подготовка граждан по военно-учетным специальностям. В совокупности имеющаяся база позволяет осуществлять подготовку специалистов по военно-учетным специальностям в объеме до 80 тысяч человек в год", - сказал Сериков на подведении итогов осеннего призыва.

По его словам, в соответствии с заданием Минобороны ДОСААФ в 2016 году подготовил 32,6 тысячи граждан по 12 военно-учетным специальностям.

"Особенностью обучения в 2016 году явилась подготовка специалистов для Воздушно-десантных войск. В 2016 году плановым заданием на подготовку граждан по военно-учетным специальностям в интересах ВДВ было установлено 1 тысяча человек, выполнение составило 1 011 человек", - добавил Сериков.

Он также отметил, что с учетом приобретенного опыта ДОСААФ России рассматривает подготовку призывников для службы в ВДВ, а в последующем - для частей морской пехоты и специального назначения. При этом перечень военно-учетных специальностей на последующие годы планируется расширять. Так, в 2016-2017 годах началась подготовка специалистов для войск связи.

"В настоящее время проводим эксперимент "Моряк" по двум специальностям подготовки специалистов для Военно-морского флота, по итогам которого будет приниматься решение о подготовке этих специалистов для Вооруженных сил по военно-учетным специальностям", - заключил замглавы ДОСААФ.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 12.01 00:41
  • 17
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 00:33
  • 9
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 11.01 23:58
  • 19
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 11.01 23:51
  • 3992
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.01 23:49
  • 27
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 11.01 22:18
  • 22
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на Камчатке
  • 11.01 22:00
  • 8
Американские истребители получат лазеры для самозащиты
  • 11.01 21:51
  • 19
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 11.01 21:30
  • 5
Неисчислимая "Армата"
  • 11.01 20:56
  • 1
Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности
  • 11.01 20:31
  • 1
Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере
  • 11.01 20:22
  • 76
Выборы в США 2016
  • 11.01 20:11
  • 2
Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США
  • 11.01 20:06
  • 1
Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии
  • 11.01 19:53
  • 8
Генерал предрек десантирование российских войск на Украину с моря
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  