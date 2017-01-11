Boeing закупит российский титан на 18 млрд долларов



Стенд ВСМПО- АВИСМА

Источник: yablor.ru Стенд ВСМПО- АВИСМАИсточник: yablor.ru

В следующем десятилетии сумма закупок авиастроительного концерна Boeing изделий из российского титана достигнет 18 млрд долларов, заявил в интервью «Ведомостям» президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, сообщает Ростех.

На сегодняшний день Boeing получает около 35% титана для гражданских самолетов от корпорации ВСМПО-АВИСМА. Это сотрудничество выгодно и России и не пострадает от осложнившихся отношений с Западом, отметил С. Кравченко.

«В следующем десятилетии сумма наших закупок российского титана достигнет 18 млрд долларов. В 2009 году Boeing и ВСМПО-АВИСМА открыли совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM). В июле 2014 года на авиашоу в Фарнборо компания Boeing и ВСМПО-АВИСМА продлили долгосрочный контракт на поставку готовых титановых изделий до 2022 года. А в августе 2015-го Boeing сообщил, что ВСМПО-АВИСМА стала ключевым поставщиком титановых штамповок для нового композитного крыла 777Х. У нас большие планы», – сказал он.

«На новой площадке будет осуществляться обработка титановых штамповок для гражданских самолетов Boeing, включая семейство 787 и новые модели – 737 MAX и 777X, начало производства которой намечено на 2017 год»

Напомним, что недавно Boeing и ВСМПО-АВИСМА объявили о расширении мощностей завода Ural Boeing Manufacturing. Новый производственный объект разместится в ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области.

Открытие новой площадки запланировано на первый квартал 2018 года. Объект представляет собой новый производственный цех, который будет работать наряду с существующим заводом UBM, открытым в 2009 году, и является совместным предприятием Boeing и ВСМПО-АВИСМА с равными долями участия.

На новой площадке будет осуществляться обработка титановых штамповок для гражданских самолетов Boeing, включая семейство 787 и новые модели – 737 MAX и 777X, начало производства которой намечено на 2017 год.

Справочная информация

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него. Крупнейший в мире производитель титана. Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Корпорация ВСМПО-АВИСМА производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Ежегодно компания производит свыше 30 тыс. тонн титановой продукции, большая её часть идёт на экспорт. В её число входят: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, сложноконтурные поковки для авиации, шассийные и конструкционные штамповки, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другое. Алюминиевый дивизион включает в себя производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, а также холодно-деформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан, один из самых распространенных ферросплавов.

Основные потребители продукции «ВСМПО-АВИСМА» — крупнейшие в мире двигателе— и авиастроительные компании, в том числе Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce plc, Safran SA, Pratt&Whitney.

ВСМПО-АВИСМА производит более 90 % российского титана, экспортирует продукцию в 48 стран мира, имея около 350 заказчиков.

Юрий Иванов