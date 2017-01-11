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Украина прокомментировала планы Таиланда разорвать контракт по танкам "Оплот"

12.01.2017 Lenta.ru 67 0
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Танк "Оплот Т"
Танк "Оплот Т"
Источник: pantip.com

Харьковское госпредприятие "Завод имени Малышева" прокомментировало информацию о разрыве Таиландом сделки по закупке украинских танков "Оплот", заверив, что контракт выполняется по графику. Об этом сообщает во вторник, 10 января, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу завода.

"На сегодняшний день никакой официальной информации о расторжении или пересмотре условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" в Таиланд от тайского заказчика мы не получали. Выполнение контракта идет согласно утвержденному графику. В ближайшее время ожидается приемка заказчиком очередной партии бронетехники", — заявили в пресс-службе, добавив, что контракт планируется выполнить в полном объеме в 2017 году.

4 января издание Bangkok Post сообщило со ссылкой на главнокомандующего армией Таиланда Чалермчаи Ситтисата, что Бангкок из-за сложной политической ситуации на Украине планирует закупить вместо "Оплотов" дополнительную партию китайских танков VT-4. Ранее уже был подписан контракт на поставку 28 VT-4. В 2017 году, по его словам, предполагается довести число китайских танков до 49, что делает бесперспективным надежды Киева на продление контракта по "Оплотам".

В то же время Ситтисат отметил, что у Украины остается шанс на реализацию сделки, если она поставит все 49 заказанных "Оплотов" до октября 2017 года.

Контракт стоимостью 250 миллионов долларов на поставку в Таиланд партии танков "Оплот" был заключен в 2011 году. Конечным сроком его реализации был обозначен 2014 год, однако до настоящего времени Украина смогла поставить лишь 20 машин.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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Страны
Китай
Таиланд
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева

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