Минобороны Франции получило 11-ый самолет ВТА A-400M «Атлас»



A400M ВВС Франции

Источник: Airbus Military A400M ВВС ФранцииИсточник: Airbus Military

ЦАМТО, 11 января. Командование ВВС Франции сообщило о прибытии 6 января на авиабазу ВВС Франции «Орлеан-Бриси» 11-го самолета ВТА A-400M «Атлас», произведенного на мощностях «Эрбас дифенз энд спейс» (Airbus Defence and Space).

В «Орлеан-Бриси» самолет прибыл с авиабазы «Монт-де-Марсан», где он был представлен президенту Франции в ходе церемонии новогоднего поздравления Вооруженных сил.

A-400M с серийным номером MSN53 отличается от ранее поставленных самолетов дополнительной возможностью десантирования парашютистов в боевой обстановке.

Как сообщал ЦАМТО, первый изготовленный для французских ВВС компанией «Эрбас дифенз энд спейс» A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года, девятый серийный самолет «Атлас» Генеральная дирекция по вооружению (DGA) МО Франции приняла в июне 2016 года.

A-400M является тактическим самолетом ВТА с дальностью полета, сравнимым со стратегическими самолетами ВТА и не имеет прямых конкурентов на мировом рынке. A-400M, оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями, способен выполнять взлет и посадку с коротких неподготовленных взлетно-посадочных полос. Дальность полета самолета с грузом 20 т составляет 3970 миль, с 30 грузом т – 2820 миль, перегоночная дальность – до 5512 миль.

С максимальной полезной нагрузкой 37 т A-400M может транспортировать широкий спектр военного техники нестандартного размера, включая два вертолета AH-64 «Апач», один CH-46 «Чинук», одну ПУ ЗРК «Пэтриот», одну СГ M-109 плюс грузовые поддоны и расчет, два бронетранспортера M-113 и 30 человек десанта, одну ББМ VBCI и 10 человек десанта, один тяжелый экскаватор плюс грузовые поддоны и персонал.