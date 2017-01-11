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«Вертолеты России» поставят Минобороны Казахстана четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М

12.01.2017 ЦАМТО 67 0
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Боевой вертолет Ми-35М
Боевой вертолет Ми-35М с бортовым номером "103 синий", построенный на ОАО "Роствертол" для ВВС России. Ростов-на-Дону, 17.06.2014
Источник: Руслан Роменков / russianplanes.net

ЦАМТО, 11 января. Холдинг «Вертолеты России» в 2018 году по линии АО «Рособоронэкспорт» поставит Министерству обороны Казахстана четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М.

Контракт заключен в рамках практической реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве.


Поставка в Республику Казахстан вертолетов Ми-35М производства ПАО «Роствертол» является развитием стратегического сотрудничества между двумя государствами и направлена на постепенное замещение военного парка вертолетной техники, эксплуатирующейся в Казахстане, на современные образцы. Аналогичное замещение происходит и в Российской Федерации, что значительно повышает боеспособность Вооруженных Сил, как отдельно взятого государства, так и в рамках межгосударственного взаимодействия на уровне Министерств обороны.


«Вертолет Ми-35М постепенно идет на замену обширного парка вертолетов Ми-24 во всем мире. Хотелось бы отметить, что Ми-24 являлся уникальной машиной для своего времени, и за годы эксплуатации, неоднократно подтверждал свою высокую боевую эффективность. Однако мы не стоим на месте, и конструкторами МВЗ им. М.Л.Миля на базе вертолета Ми-24 был разработан новый вертолет Ми-35М. В отличие от своего предшественника у вертолета Ми-35М значительно расширены возможности применения, так как он может выполнять боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Повышена выживаемость в воздухе за счет установки на вертолеты современных элементов защиты. Усовершенствованы летно-технические характеристики», – заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.


Казахстан является одним их крупнейших и давних эксплуатантов российских вертолетов. Парк вертолетов российского производства в Казахстане сегодня составляет около 200 ед. Сегодня военные, правоохранительные и спасательные ведомства Казахстана используют все основные модели производства «Вертолетов России»: военно-транспортные, противопожарные и поисково-спасательные модификации серии Ми-8/17, многоцелевые вертолеты Ка-32A11BC, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-24В и тяжелые транспортные Ми-26Т. Кроме того, необходимо отметить, что контракт на поставку Ми-35М в Казахстан предусматривает расчеты в российских рублях, что также подтверждает стратегический характер сотрудничества между нашими странами.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Вертолеты России».

11.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ка-32
Ми-24
Ми-26
Ми-35
Ми-35М
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