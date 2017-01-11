Главком ВМФ России наградил корабелов Севмаша
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Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
ЦАМТО, 11 января. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев подписал приказ о награждении корабелов Севмаша.
За большой личный вклад в разработку, производство, испытание и ввод в строй подводных лодок в установленные сроки и с высоким качеством 17 корабелов предприятия удостоены медали «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
За оказание содействия в решении задач, возложенных на Военно-морской флот, 18 работников награждены медалью «За службу в подводных силах».
Также за заслуги в разработке, производстве, испытании и вводе в строй вооружения, военной и другой техники, предназначенной для применения и использования в Арктической зоне медалью «За морские заслуги в Арктике» отмечены 17 человек, в их числе и ветераны Севмаша Павел Лапшинов и Николай Кирейчев. Награды работникам предприятия будут вручены в торжественной обстановке.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ПО «Севмаш».
11.01.2017
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