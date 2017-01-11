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Пакистан испытал крылатую ракету для подводных лодок «Бабур-3»

12.01.2017 ЦАМТО 60 0
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Babur-3
Пакистанская крылатая ракета для подводных лодок (КРПЛ) Бабур-3 (Babur-3)
Источник: Pakistan Radio

ЦАМТО, 11 января. Пакистан 9 января объявил об успешном проведении испытательного пуска первой национальной крылатой ракеты для подводных лодок (КРПЛ), способной нести ядерную боевую часть.

Пуск ракеты, получившей наименование «Бабур-3» (Babur-3), был произведен с подводной мобильной платформы, размещенной в засекреченном районе Индийского океана. Ракета с высокой точностью поразила назначенную мишень.


«Бабур-3» представляет собой версию морского базирования крылатой ракеты «Бабур-2», которая была успешно испытана в декабре 2016 года. Дальность пуска данной КР, которая также носит обозначение «Хафт-7», предположительно, составляет 700 км.


По информации единой службы по связям с общественностью (Inter Services Public Relations – ISPR), «Бабур-3» разработана с использованием современных технологий, включая управляемый подводный движитель, современные системы наведения и навигации, включая спутниковую, с корреляцией по контуру рельефа местности и корреляцией по получаемому изображению.


Ракета, по сообщениям, обеспечивает огибание рельефа местности и способна выполнять полет на предельно малой высоте над водой, оставаясь «незаметной» для РЛС противника.


«Бабур-3» может нести различные боевые части и рассматривается как фактор сдерживания потенциального противника, обеспечивая возможность нанесения ответного удара.


Первый испытательный пуск КРПЛ свидетельствует о значительном продвижении пакистанских ученых в данной сфере. Тем не менее, как отмечают эксперты, можно предположить, что проведенные испытания увеличат напряженность в отношениях с соседней Индией.


По информации «Джейнс», разработка проекта крылатой ракеты «Бабур», способной нести ядерную боевую часть, началась в 1990-е гг. в ответ на реализуемые Индией программы создания крылатых ракет. В конце 1980-ых гг. Пакистан разработал ядерные бомбы, однако для усиления потенциала сдерживания потребовался носитель с большей дальностью полета, который дополнил бы потенциал баллистических ракет.


В июле и августе 1998 года две американские крылатые ракеты RGM-109/UGM-109 «Томагавк» попали в руки Пакистана практически неповрежденными в южной части страны и, вероятно, использовались для создания проекта и получения технологий «Бабур».


В 2001 году руководство Пакистана создало Национальную научно-техническую комиссию NESCOM (National Enginering and Scientific Commission) на базе Пакистанской ракетной организации (Pakistan Missile Organisation), Комплекса авиационных вооружений (Air Weapons Complex), национального опытно-конструкторского и производственного комплекса NDC (National Development Complex) и Комиссии по атомной энергии Пакистана (PAEC) для разработки передовых систем вооружения. Считается, что программа проектирования и разработки «Бабур» носила обозначение «Проект 828».


Первое официальное подтверждение испытательного полета «Бабур» появилось 11 августа 2005 года. Пуск был произведен с наземной ПУ, а дальность поражения целей оценивалась в 500-700 км. В перспективе планируется увеличить дальность полета до 1000 км.


Предположительно, НАПЛ класса «Халид» («Агоста-90B») ВМС Пакистана станут первыми подлодками, оснащенными новой ракетой «Бабур-3».

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ядерный щит

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