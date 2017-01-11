В Подмосковье на боевое дежурство заступил зенитный ракетный полк, оснащенный новой ЗРС С-400 «Триумф»
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ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площади
Источник: Kremlin.ru
ЦАМТО, 11 января. Боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО ВКС, принявшие на вооружение новый полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», 11 января приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России.
Новая зенитная ракетная система С-400 «Триумф» в декабре прибыла в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.
Главная задача зенитных ракетных полков ВКС – противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.
В рамках переоснащения Воздушно-космических сил современными и перспективными зенитными ракетными системами на вооружение одного из соединений противовоздушной обороны ВКС поступил еще один полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», боевые расчеты которого уже провели начальные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр и завершают переброску техники железнодорожным транспортом с полигона в пункт постоянной дислокации в Подмосковье.
Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».
Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
11.01.2017
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