Мотострелковое соединение ЦВО, дислоцированное в Самарской области, усилено грузовиками повышенной проходимости
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Отрасли и сферы: Автомобилестроение + Состояние и перспективы ОПК
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Грузовой автомобиль "Урал-4320"
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС
ЦАМТО, 11 января. В мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Самарской области, поступили 80 новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320-31 с колесной формулой 6x6.
Автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов по всем типам дорог, способны преодолеть болотистые участки, рвы, брод до 1,5 м и канавы до 2 м.
Соединение было сформировано в конце 2016 года. В его состав, помимо мотострелковых, входят также артиллерийские, разведывательные, инженерные и другие подразделения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
11.01.2017
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